Схема на миллионы: бывшего чиновника государственной агрокорпорации приговорили к нескольким годам тюрьмы

Схема на миллионы: бывшего чиновника государственной агрокорпорации приговорили к нескольким годам тюрьмы

Противоправная деятельность чиновника нанесла миллионный бюджетный ущерб.

Бывший директор филиала АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", причастный к растрате почти 15 млн бюджетных гривен, признан виновным и приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает прес-служба Службы безопасности Украины.

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Высший антикоррупционный суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 364. Речь идет о злоупотреблении властью или служебным положением Уголовного кодекса Украины.

"Руководитель его филиала организовал коррупционный механизм получения денег на продажи сельхозпродукции. Участники схемы незаконно отчуждали более 3 тыс. тонн зерновых из государственного элеватора и реализовали их через аффилированные коммерческие структуры. Противоправная деятельность чиновника нанесла миллионный бюджетный ущерб", — сообщает СБУ.

Чиновник признал свою вину в совершении преступления. Как добавляют в правоохранительных органах, продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, вероятно причастных к сделке.

Напомним, масштабную сделку на государственном агропредприятии разоблачили в июле этого года. Схему раскрыли СБУ совместно с НАБУ.

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