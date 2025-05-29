Схема обогащения на горючем: правоохранители раскрыли преступную организацию

Национальная полиция / © СБУ

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Нацполиция Украины разоблачила масштабную схему хищения и отмывания средств, связанную с одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний страны.

Об этом сообщили в пресс-службе.

В ходе расследования правоохранители установили, что компании, которым официально снабжали горючее, не были фактическими покупателями.

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Зато деньги от продажи горючего переводились на счета предприятий, аффилированных с преступной финансово-промышленной группой, через фиктивные соглашения.

© Национальная полиция Украины

Правоохранители провели около 50 обысков в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре — в жилье топменеджмента и офисах компаний, задействованных в схеме легализации средств.

Как выяснилось, схему организовал бывший председатель правления концерна, вместе с заместителем, руководителем управления и шестью предпринимателями создавший преступную группировку.

© Национальная полиция Украины

Из-за подконтрольных фирм они заключали фиктивные соглашения на поставку нефтепродуктов, не оплачивали их, а полученные средства переводили на другие предприятия — для дальнейшей легализации.

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Напомним, недавно Служба безопасности Украины задержала «вора в законе» Сергея Олейника по прозвищу «Умка».

В ходе задержания сотрудники СБУ при этом сняли незаконные спецсигналы на авто криминального авторитета. Они были установлены на бронированный автомобиль «Умки» с завода, однако никаких разрешений от украинских правоохранителей Сергей Олейник не получал.