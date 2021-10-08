Схемы Медведчука: Венедиктова рассказала, как Украина покупала у террористов "Л/ДНР" уголь

Медведчук о закупке Украиной угля в террористов докладывал руководству страны-агрессора.

Виктор Медведчук, которому сообщили о подозрении в государственной измене, с помощью схем организовал закупку Украиной угля в террористов "Л/ДНР".

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Об этом 8 октября во время брифинга сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По данным председателя СБУ Ивана Баканова, россияне навязали Украине поставки угля из террористических "Л/ДНР", чтобы за украинские средства фактически финансировать войну против Украины.

"При посредничестве приближенного к Медведчука лица, а это бизнесмен Кузяра — подобрали на оккупированной территории два фактически работающих государственных предприятия. Их руководителями назначили представителей "ЛНР/ДНР", открыли банковские счета и заключили с ними договоры на поставку угля. Именно этому бизнесмену, который имел давние связи в угольной сфере и был лично знаком с руководством "ЛНР/ДНР" и руководителями угольных предприятий на неподконтрольной территории, была отведена роль переговорщика с террористами. Он подыскивал угольные предприятия, организовывал "зеленые" коридоры из Донецка и Луганска на подконтрольную Киеву территорию их директоров для подписания документов, открытия счетов, регистрации адресов и др. Также он согласовывал процесс загрузки угля, его отправки на другую территорию, контролировал оплату боевикам наличных средств за такие услуги. Эти вопросы согласовывались, в том числе с главарями боевиков", — сообщила Венедиктова.

По данным генерального прокурора, Медведчук о закупке Украиной угля в террористов докладывал руководству страны-агрессора.

"Обо всех этих процессах Виктор Медведчук докладывал высшему руководству РФ, которое в свою очередь регулировало поставки угля из России таким образом, чтобы хватало денег для "ЛНР/ДНР", — отметила Венедиктова.

Напомним

В начале года были опубликованы записи с голосом нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Из этих записей следует, что от июня 2014 Медведчук мог влиять на поступки пятого президента. От его имени вел переговоры с боевиками и организовывал коррупционные схемы с поставками в Украину уголь из оккупированных территорий. Благодаря этому Медведчук получил долю нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление".

из оккупированных территорий. Благодаря этому Медведчук получил долю нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление". В свою очередь министр энергетики (2007-2010, 2014) Юрий Продан рассказал, действительно ли Украина покупала уголь у боевиков. Он уверяет, что после того, как оккупанты разбомбили железнодорожный узел Дебальцево в июле 2014 года, поставлять уголь с ОРДЛО стало физически невозможно.

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