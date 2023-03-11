Схемы на десятки миллиардов гривен: Зеленский прокомментировал санкции против игорного бизнеса

Через схемы с игорным бизнесом выводились средства из Украины для финансирования "различных российских комбинаций".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый санкционный шаг против физических и юридических лиц, связанных с Российской Федерацией.

Об обнародовании соответствующего указа он сообщил во время традиционного вечернего обращения в субботу, 11 марта.

По словам президента, в санкционном списке более 280 компаний и 120 физических лиц, которые "через схемы с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали разные российские комбинации".

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“Решение готовилось некоторое время, оно основательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов. И это не последнее такое решение. Украина будет защищаться повсюду и всеми цивилизованными средствами”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, руководитель экономической контрразведки СБУ Артем Шило ранее сообщил, что бюджет недополучает ежегодно около 12 млрд грн налогов от нелегального рынка азартных игр.

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