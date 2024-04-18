"Схемы": Портнов из Испании переписал имение в Козине на детей (фото)

Интересы детей представляла их мать, гражданская жена Портнова Анастасия Валяева, которая, по информации "Схема", имеет гражданство РФ.

Бывший первый заместитель главы администрации времен Виктора Януковича Андрей Портнов, находящийся под санкциями США и Украины и уехавший за границу, переписал свое элитное поместье в поселке под Киевом на детей.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" (Радио Свобода).

По информации журналистов, переоформлением занимались по доверенности юристы, приближенные к подсанкционному политику. Эту доверенность Портнов засвидетельствовал у испанского нотариуса в Мадриде.

Схемы получили в свое распоряжение договор дарения от 3 апреля 2024 года.

В документе отмечается, что здание общей площадью более 1000 кв. м и земельный участок в 0,65 гектара в закрытом коттеджном поселении на берегу Днепра равными частями получили в подарок от Портнова четверо его несовершеннолетних детей.

Интересы детей лично представляла их мать, гражданская жена Портнова Анастасия Валяева. По информации "Схем", она с 2014 года имеет гражданство РФ.

Стоимость подаренного имущества согласно договору составляет 19 миллионов гривен. Но журналисты выяснили, что с 2016 года дом был оценен вместе с землей в 2,5 миллиона евро. Имение было записано на оффшорную компанию с Виргинских островов Constellation Innovations Ltd. В 2020 году компания продала эту недвижимость Андрею Портнову. Продавца представлял бизнесмен, экснардеп от Партии регионов и сосед Портнова в Козине Андрей Веревский.

Имение Портнова / Фото: Радио Свобода

"Схемы" обратились за комментарием к Андрею Портнову по этому вопросу, но он не ответил.

Юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук пояснила, что перепись имущества на ближайших родственников может свидетельствовать о возможном желании человека скрыть недвижимость или избежать его ареста в случае наложения санкций или возбуждения уголовного производства.

Кто такой Андрей Портнов

Андрей Портнов – это юрист беглого президента Виктора Януковича.

В январе 2014 стал первым заместителем председателя АП. После бегства Януковича Портнов также покинул Украину и пять лет находился за границей.

5 марта 2014 года Евросоюз заморозил на один год активы 18 бывших украинских чиновников, подозреваемых в незаконном завладении государственной собственностью.

Под санкции попал Портнов. Через год ЕС исключил из санкционного списка четырех бывших украинских чиновников, в том числе и Портнова. Он вернулся в Украину 19 мая 2019 года.

В 2019 году СБУ закрыла дело о госизмене, в котором фигурировал Портнов.

В декабре 2021 года США ввели санкции против Андрея Портнова, предусматривавшие запрет на въезд в Штаты и блокирование всех финансовых активов лица в американских банках.

По информации СМИ, 3 июня 2022 года Портнов сбежал из Украины через Закарпатскую область.

В сентябре 2022 года журналисты "Схем" сообщали, что сын Андрея Портнова уехал из Украины как волонтер и не вернулся. Вместе с ним границу пересек 23-летний Иван Поддубнов – племянник Андрея Портнова, сын его сестры Юлии Поддубновой.

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