"Шепетовский мафиози": мужчина за неделю угнал коня, авто "Укрпочты" и ноутбук со школы

Вор (иллюстративный фото) / © Freepik

Реклама

Шепетовский районный суд вынес приговор местному жителю, который в течение одной недели совершил ряд уголовных правонарушений: от угона лошади с повозкой до угона служебного автомобиля почты.

Об этом сообщает сайт города Шепетовки.

Что известно о неделе криминала в Шепетовке

«Уголовный марафон» стартовал с центрального рынка. Там мужчина так разозлился из-за отказа продавцу отдать ему бесплатно цветок, что он избил ее сына своим металлическим костылем.

Реклама

Следующим эпизодом стало воровство в одном из учебных заведений во время торжеств ко Дню знаний. Воспользовавшись отсутствием учителей, злоумышленник похитил ноутбук из кабинета начальных классов. Впоследствии в районе он тайно завладел кобылой с повозкой, на которой уехал в неизвестном направлении.

Самым громким эпизодом стал угон автомобиля «Укрпочты». Под предлогом разговора о трудоустройстве мужчина подошел к водителю при разгрузке посылок. Дождавшись момента, когда работник почты отвлекся, злоумышленник сел за руль и тронулся. Водитель был вынужден выпрыгнуть из кабины на ходу.

Во время поездки фигурант похитил из водительской сумки деньги, мобильный телефон и документы. Автомобиль он оставил в соседнем селе из-за технической поломки. При задержании у мужчины также изъяли нож для выживания, который классифицируется как холодное оружие.

В Шепетовке осудили мужчину за угон авто «Укрпочты» и лошади. / © shepetivka.com.ua

Как мужчина объяснил свои действия и какое решение суда

В зале суда обвиняемый полностью признал свою вину. Свои действия он объяснил последствиями тревожно-депрессивного расстройства после прохождения военной службы. По его словам, во время похищения спецтранспорта считал, что выполняет «специальное задание».

Реклама

«Суд учел выводы экспертизы о состоянии здоровья мужчины и применил статью 69 УК Украины, назначив наказание ниже самой низкой границы по самой тяжелой статье», — отмечается в сообщении.

Окончательное наказание по совокупности преступлений составляет 6 лет лишения свободы без конфискации имущества. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, румынская прокуратура официально предъявила обвинение двум гражданам Украины в попытке совершения диверсии в интересах России. Подозреваемые пытались поджечь отделение украинской логистической компании «Новая почта» в Бухаресте.