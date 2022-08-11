Шесть авиационных ударов: четыре десятка мертвых россиян и уничтожена техника

Украинские военные в течение боевого дня нанесли шесть авиационных ударов.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Дважды обеспечена работа штурмовой авиации по опорному пункту и ячейке живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе. Дважды бомбардировщики атаковали два состава боеприпасов и еще один центр техники в Баштанском районе.

Дважды вертолетами поражен опорный пункт и скопление живой силы, вооружения и техники вражеского войска.

При попытке врага проводить воздушную разведку в Николаевском районе беспилотный летательный аппарат «Элерон-3» был сбит зенитно-ракетным подразделением.

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По результатам отработки украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач потери врага составляют 41 россиян, три гаубицы «Мста-Б», семь единиц бронированной и автомобильной техники. Окончательные результаты дознаются.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказал, почему РФ не может признать свое поражение.

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