Шесть бомб по дамбе Печенежского водохранилища: есть ли угроза для Харькова и что на самом деле стоит за атакой Кремля

Российские войска предприняли очередную попытку уничтожить Печенежскую дамбу в Харьковской области, атаковав шестью управляемыми авиабомбами. Несмотря на попытки врага спровоцировать масштабную экологическую катастрофу и перерезать логистические пути, ситуация остается под полным контролем Сил обороны.

Атака россиян на Печенежское водохранилище

Во вторник, 14 апреля, россияне ударили по Печенежской дамбе в Чугуевском районе на Харьковщине. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты выпустили по объекту шесть управляемых авиабомб (КАБов).

По его словам, это самое большое водохранилище области, которое является критически важным для Харькова и всего региона.

Последствия атаки на дамбу Печенежского водохранилища

По данным 16-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины, четыре КАБа упали рядом с гидросооружениями, два — в воду. Удар во время весеннего половодья военные назвали актом экоцида, ведь оккупанты рассчитывали на максимальный уровень воды, чтобы вызвать масштабное затопление громад ниже по течению.

«Российская Федерация продолжает придерживаться позорной практики экоцида: цинизм удара по дамбе во время весеннего половодья», — говорится в сообщении.

Военные отметили, что врагу не удалось разрушить дамбу, однако они запустили ИПСО о ее повреждении и аварийном сбросе воды.

Дата публикации 16:34, 14.04.26

«Дамба не повреждена. Сброс воды происходит в плановом контролируемом режиме. Ситуация полностью мониторится. Учитывая опыт предыдущих коварных атак, заранее разработаны планы быстрого реагирования на любые форс-мажорные обстоятельства», — отметили в 16-м армейском корпусе.

Что известно о Печенежском водохранилище

Печенежское водохранилище — это большое русловое водохранилище, которое расположено на реке Северский Донец в Харьковской области. Это критически важный объект, от которого зависит жизнь миллионного Харькова.

Идея создания гигантского резервуара возникла еще в 30-х годах прошлого века, когда Харьков начал стремительно разрастаться и артезианских скважин стало мало. Саму же дамбу в районе Печенег возвели в течение 1958-1962 годов.

Длина Печенежского водохранилища достигает 75 км, а максимальная глубина — 14 метров. Ежедневно производственное управление водопроводного хозяйства «Донец» поставляет Харькову около 700 тысяч кубометров воды.

До полномасштабного вторжения поселок Старый Салтов, который расположен на правом берегу водохранилища, был главным местом отдыха с десятками баз и песчаных пляжей.

Печенежское водохранилище давно оказалось под прицелом оккупантов

В декабре 2025 года оккупанты пытались разрушить плотину Печенежского водохранилища. В 16-м армейском корпусе ВСУ тогда отмечали, что этот объект уже давно стал мишенью для системного террора. Россияне атакуют сооружение всем имеющимся арсеналом — от иранских «Шахедов» и управляемых авиабомб до ракет различных типов, дронов «Молния» и FPV. Только на днях ракета оккупантов попала в дачный поселок рядом, полностью разрушив более десяти домов.

Военные отмечали, что несмотря на циничные попытки врага устроить катастрофу, к любым форс-мажорам удалось подготовились заранее:

уже разработаны и работают запасные маршруты в объезд дамбы, которые полностью обеспечивают потребности региона;

украинские подразделения накопили достаточно ресурсов, поэтому вероятная потеря проезда через дамбу не повлияет на ход боевых действий;

Силы обороны имеют специальную технику и специалистов, готовых развернуть переправы в кратчайшие сроки.

Почему россияне нацелились на Печенежскую дамбу

Военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что атакуя Печенежское водохранилище, оккупанты пытаются усложнить логистическое обеспечение Сил обороны Украины.

«Враг пытается максимально разрушить нашу логистику, ведь понимает: ресурсы являются определяющим фактором, который влияет на ситуацию на поле боя», — отметил Селезнев.

Военный эксперт отметил, что успех на поле боя зависит от наличия ресурсов в нужное время.

«Если в определенном месте и в нужное время мы имеем достаточное количество ресурсов — мы победим. Если же ресурсов не хватает, ситуация может развиваться для нас в негативном ключе», — сказал эксперт.

Напомним, 14 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Погибло по меньшей мере пять человек. Много травмированных.

