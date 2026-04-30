Шесть часов в темноте: в одной из областей ввели жесткие графики отключений света

Из-за последствий российских обстрелов в Николаеве и области ввели жесткий режим энергопотребления. Жители района будут получать свет только на 2 часа, тогда как 6 будут без электроэнергии.

Об этом сообщило «Николаевоблэнерго».

В Николаеве и населенных пунктах Николаевского района ввели строгие графики отключения электроэнергии, связанные с недостаточной пропускной способностью сетей, поврежденных в результате российских обстрелов.

«Прибегать к такому шагу мы вынуждены из-за вражеской агрессии. Поочередная подача электроэнергии будет способствовать стабилизации ситуации, в то время как энергетики будут заниматься восстановлением поврежденного оборудования», — пояснили в облэнерго.

Графики отключений света в Николаевском районе

Отмечается, что для более равномерного распределения электроэнергии среди жителей района было введено четыре локальные очереди (сначала было две, но впоследствии их пересмотрели и расширили). В частности:

до полуночи без света оставались потребители первой очереди;

далее отключения применяются ко второй очереди;

после этого — к третьей;

затем — к четвертой, и цикл повторяется каждые два часа.

Эти очереди имеют временный характер и не совпадают со стандартными графиками отключений электроэнергии.

Отключения света в Украине 30 апреля

Напомним, из-за вражеских атак на энергообъекты в Украине 30 апреля введены экстренные отключения света. Самая сложная ситуация и новые обесточивания зафиксированы в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. По данным «Укрэнерго», энергетики уже начали аварийные работы там, где позволяет ситуация с безопасностью.

