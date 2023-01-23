Шесть часов вели переговоры: в Днепре задержали военного, взорвавшего в квартире гранаты (фото, видео)

По словам местных жителей, мужчина ночью взорвал гранаты, а затем начал стрелять из окна из автомата.

В Днепре через шесть часов переговоров задержали 32-летнего военнослужащего, которого разыскивали за кражу оружия. Мужчина взорвал несколько гранат в съемной квартире на проспекте Гагарина, 120.

Один из боеприпасов он бросил в сторону правоохранителей, сообщили в ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. С места происшествия изъяли автомат Калашникова и фрагменты гранат. Никто не пострадал.

Фото: Телеграмм-канал "Днепр оперативный"

Фото: Телеграмм-канал "Днепр оперативный"

Фото: Телеграмм-канал "Днепр оперативный"

По данному факту открыли три уголовных производства :

по ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;

ч. 4 ст. 296 – хулиганство;

ст. 348 – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.

По словам местных жителей, мужчина ночью взорвал гранаты, а затем начал стрелять из окна из автомата.

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Днепре семь российских агентов, которые могут быть причастны к ракетному удару по жилой многоэтажке 14 января. Задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

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