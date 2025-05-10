Шесть должностных лиц Нацгвардии отстранены от должностей: детали от МВД

Обыски в командование Нацгвардии

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В субботу, 10 мая, 6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. МВД назначило служебное расследование.

Об этом сообщает МВД.

«Оказывается полное содействие следствию», — отмечается в сообщении.

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Как стало известно, в течение двух дней в командовании Нацгвардии проводятся масштабные обыски. Некоторых должностных лиц подозревают в причастности к:

получение более 190 млн грн неправомерной выгоды при содействии в тендерах

растрате почти 200 млн грн при закупке военной техники по завышенным ценам.

Ожидаем детали.

Из-за усиленного внимания общества и манипуляции в инфопространстве по значительному расширению полномочий нацгвардейцев Министерство внутренних дел разъяснило, что именно изменится в случае принятия законопроекта о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" по совершенствованию правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии №10.