- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 390
- Время на прочтение
- 1 мин
Шесть должностных лиц Нацгвардии отстранены от должностей: детали от МВД
Чиновники Нацгвардии отстранены.
В субботу, 10 мая, 6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. МВД назначило служебное расследование.
Об этом сообщает МВД.
«Оказывается полное содействие следствию», — отмечается в сообщении.
Как стало известно, в течение двух дней в командовании Нацгвардии проводятся масштабные обыски. Некоторых должностных лиц подозревают в причастности к:
получение более 190 млн грн неправомерной выгоды при содействии в тендерах
растрате почти 200 млн грн при закупке военной техники по завышенным ценам.
Ожидаем детали.
Из-за усиленного внимания общества и манипуляции в инфопространстве по значительному расширению полномочий нацгвардейцев Министерство внутренних дел разъяснило, что именно изменится в случае принятия законопроекта о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" по совершенствованию правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии №10.