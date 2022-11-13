Шесть привычек, которые следует позаимствовать у японок, чтобы выглядеть младше

У японок есть свои секреты молодости, которые стоит позаимствовать и украинкам. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Япония – это страна не только передовых технологий, но и особого отношения к красоте и молодости. Японки часто выглядят гораздо моложе своего возраста. И чтобы поддерживать свою молодость, у них есть шесть простых привычек.

Сбалансированное питание ежедневно

В Японии существует простое правило: "Первый шаг к красивой коже – это следить за тем, что вы едите". Японский эксперт по красоте Стив Ян утверждает, что в диете японок много рыбы и овощей. А вот мяса и сладких продуктов почти нет. А еще женщины в Японии любят пить зеленый чай. Здесь считают, что он является источником чистой кожи без морщин.

Посещение бани

Банная процедура – это еще один важный шаг к красивой коже. Стив Ян подчеркивает, что у японок ежедневным и очень популярным ритуалом являются бани с применением чая и разных масел. Такие процедуры помогают получить более молодую на вид кожу.

Массаж лица при любом случае

Японки верят, что именно массаж лица является главным шагом к коже без морщин. Поэтому при нанесении каждого средства для ухода они нежно втирают вещество в кожу. Как пишет издание Byrdie, этот антивозрастной трюк также помогает улучшить кровообращение и расслабить мышцы.

Всегда защищайте кожу от солнца

Японки наносят солнцезащитный крем на кожу каждый день, независимо от того, какая погода за окном. А еще, по словам Стива Яна, у женщин в Японии очень много разнообразных защитных средств.

Не забывайте о ночной очистке

Часто бывает, что женщина вечером настолько измучена, что хочет просто лечь в постель и уснуть. Японки такого никогда не позволяют. Как отмечают косметологи, именно ночное очищение – один из важнейших этапов ухода за кожей лица. По словам дерматолога Дженни Лю, лучше перед сном использовать так называемую двойную очистку. То есть наносить на лицо средства на масляной и водной основе.

Добавьте уход за лицом к своей ежедневной рутине

Стивен Ян описывает многоэтапный ритуал по уходу за кожей как самый ценный урок от японок. Обязательно выделите для себя 15-20 минут в день, чтобы потратить это время именно на уход за лицом. Обязательные шаги приблизительно следующие: двойная очистка, отшелушивание, тоник, эссенция, сыворотка, тканевая маска, увлажняющий крем для кожи вокруг глаз и солнцезащитное средство.