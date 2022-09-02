Шесть продуктов, которые вы можете смело есть перед сном

После шести часов вечера диетологи не советуют наедаться. Но если вы чувствуете сильный голод перед сном, поесть все-таки стоит. Что можно есть на ночь и не переживать? ТСН.ua составил список продуктов.

Что можно есть перед сном, если очень хочется

Кисломолочные продукты

Обезжиренный йогурт, кефир, ряженка или натуральный йогурт прекрасно утоляют голод. При этом они совсем не перегружают нашу пищеварительную систему. В их состав входят легкие белки, которые дают ощущение насыщения и прекрасно усваиваются организмом.

Если вы выпьете на ночь стакан кефира или ряженки, то не будете испытывать неприятную тяжесть в желудке, поэтому сможете без проблем уснуть. Однако здесь очень важно соблюдать размер порций. Не лучше не использовать более 200-250 мл.

Можете добавить к кисломолочным продуктам отруби, мед, ваниль или корицу. Небольшое количество ингредиентов не повредит вашему ночному сну, но улучшит вкус кефира или йогурта.

Рыба

Морская рыба содержит большое количество полезных белков, а также йод, фосфор, витамин D. Что можно есть перед сном? Лучше выбирать мясо рыбы белого цвета – это нежирные сорта. Они легко усваиваются нашим организмом, а еще обогащают его витаминами, минералами, микро- и макроэлементами, помогают снизить уровень плохого холестерина.

Чувствуете перед сном голод? Можете поужинать вареным или тушеным мясом камбалы, трески, хека, судака или минтая. Однако обращайте внимание на порцию. Ее размер не должен превышать 100-150 г. Рыба прекрасно сочетается с тушеными овощами или салатами. Тем более что клетчатка поможет еде быстрее усвоиться. К примеру, можно выбирать свежую зелень, шпинат, брокколи.

Куриные яйца

Что можно есть перед сном: яйца / Фото: pixabay.com

В яичных желтках содержатся холестерин, жиры, белки, а в белках — легко усваивающиеся белуи и вода. Следует учитывать калорийность желтков (352 ккал/100 г). А потому на ночь можно съесть не больше двух яиц. Конечно, их лучше варить, потому что жареные дольше перевариваются и содержат большее количество холестерина.

Также следует отметить, что яичный белок помогает ускорить распад жировых клеток, вывести из организма токсины и шлаки, улучшить обмен веществ. Поэтому обязательно добавьте яйца в свой организм, если вы хотите похудеть.

Овсяная каша

Вы можете есть ее не только на завтрак, но и перед сном. Однако вечером лучше не варить кашу на жирном молоке и добавлять много сахара. Лучше приготовить ее на воде или обезжиренном молоке, а вместо подсластителя взять фрукты, сухофрукты или мед.

Избегайте овсяных каш быстрого приготовления. Они содержат большое количество вредных углеводов. Они плохо влияют на пищеварительную систему.

Прекрасно подойдут на ночь хлопья "Геркулес". В них много растительных волокон, помогающих очистить кишечник от шлаков и токсинов. А еще в овсянке есть мелатонин. Это вещество нужно, чтобы нормализовать циклы сна. А потому употребление овсянки поможет избавиться от бессонницы.

Ягоды

Можно есть перед сном ягоды / Фото: Pexels

Как и фрукты, большинство ягод содержат глюкозу и фруктозу. А потому лучше отдавать предпочтение кисло-сладким ягодам – машина, вишня или черника. Вы можете сделать из них натуральный домашний йогурт или добавить в уже готовый нежирный кефир.

Также ягоды можете есть и в свежайшем виде. Делать это можно даже после размораживания. В морозильной камере они полностью хранят свои полезные вещества, в первую очередь, витамин С, а также антиоксиданты. А в вишне дополнительно имеется мелатонин, который нужен для урегулирования циклов сна.

Куриная грудинка

Можете также съесть небольшой кусочек вареного куриного мяса перед сном, если вы чувствуете сильный голод. Это – диетическое мясо, а потому вашей фигуре оно точно не повредит. А еще в нем содержится малое количество углеводов. Зато много белков, минералов и витаминов (в частности, А, Е, группы В), которые помогут почувствовать насыщение, но не перегрузить пищеварительную систему.

Однако стоит помнить о порции, чтобы не переесть. Ее размер должен быть не больше 100-150 г. Также к мясу можно добавить немного тушеных овощей (морковь, стручковая фасоль, болгарский перец, помидоры черри, цуккини или кабачки).