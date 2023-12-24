Шесть стран еще не присоединились к "гарантиям безопасности" Украины: у Зеленского назвали государства

По данным ОП, на сегодняшний день 31 государство присоединилось к декларации G7 о поддержке Украины.

Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта не присоединились к декларации "гарантий безопасности" Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в эфире телемарафона.

Также читайте Гарантии безопасности для Украины: сколько стран поддержали декларацию

По его словам, сейчас ведутся активные переговоры с этими странами.

"Мы имеем существенный прогресс именно на треке обеспечения Украине гарантий безопасности. Направление гарантий безопасности и формула мира — это одно из наиболее весомых достижений внешней политики Украины в этом году. И по обоим этим направлениям мы имеем существенный прогресс", — отметил Сибига.

Он добавил, что на сегодняшний день 31 государство присоединилось к декларации G7, в которой заложены долгосрочные гарантии безопасности. Из них – 10 государств присоединилось в первый день, 20 государств – в первый месяц.

Напомним, ранее мы сообщали, что предлагают партнеры в декларации о "гарантиях безопасности" для Украины.

Ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber