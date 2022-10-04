Шесть суток люди в очереди: ФСБ производит "фильтрацию" украинцев на границе с Эстонией

Российская ФСБ производит "фильтрацию" украинских граждан на границе с Эстонией. Сотни жителей захваченного Мариуполя уже шесть суток ждут в очереди.

Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает в Telegram.

По его словам, критическая ситуация сложилась в пункте пропуска в районе Ивангорода. Кроме того, появляется информация о задержании.

"Люди ждут в очереди уже шестые сутки в совершенно бесчеловечных условиях. Также сообщают по задержанию факты запрета пересечения со стороны россии. То, что мы видели в течение лета в Мариуполе сейчас происходит в Ивангороде", — подчеркнул он.

Ситуация еще усугубляется большим количеством россиян, пытающихся сбежать от объявленной Кремлем мобилзаи. "Поэтому пограничники и ФСБ в первую очередь "обслуживают" россиян", – заявил Андрющенко.

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Как сообщалось, оккупанты максимально усложнили выезд из временно захваченных населенных пунктов Херсонской области. По состоянию на 4 октября, выезд из оккупации остается фактически заблокированным. За прошедшие сутки из Херсона смогли выехать только 32 человека.

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