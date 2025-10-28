Шесть ударов подряд: армия РФ атаковала беспилотниками предприятие в Чугуеве

Армия РФ атаковала беспилотниками предприятие в Чугуеве 28 октября / © Национальная полиция Украины

Реклама

Вечером 28 октября российские войска совершили атаку беспилотниками на город Чугуев, что привело к значительным разрушениям на гражданском объекте.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По предварительным данным, враг применил дроны-камикадзе типа «Герань-2» (Shahed). В общей сложности было зафиксировано около шести попаданий на территории частного предприятия.

Реклама

Армия РФ атаковала беспилотниками предприятие в Чугуеве 28 октября. / © Национальная полиция Украины

В результате атаки возник масштабный пожар на складе готовой продукции. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, спасатели и другие экстренные службы.

Армия РФ атаковала беспилотниками предприятие в Чугуеве 28 октября. / © Национальная полиция Украины

Правоохранители документируют последствия вражеской атаки. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 (Военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во время российской атаки вблизи Днепра ранения получил репортер немецкого телеканала WELT, работавший вместе с украинскими военными. В результате обстрела погиб один украинский солдат, еще один получил тяжелые ранения.

Российские войска вошли на окраины Мирнограда Покровского района Донецкой области. В городе продолжаются интенсивные уличные бои.

Реклама

Также Россия не отказалась от намерений полностью захватить четыре украинских области, однако реализация этих планов маловероятна.