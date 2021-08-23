Шестеро задержанных: история с массовым столкновением полиции и ветеранов АТО, которые ехали к Зеленскому, получила продолжение

Шестеро задержанных: история с массовым столкновением полиции и ветеранов АТО, которые ехали к Зеленскому, получила продолжение

У участников акции не было разрешений на установку аппаратуры, говорят правоохранители.

В Черкасской области полиция задержала шесть человек, которые участвовали в акции ветеранов АТО и "грубо нарушали общественный порядок".

О задержании сообщила пресс-служба полиции в Черкасской области.

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"Несколько мужчин пытались установить звукоусиливающую аппаратуру в месте проведения мероприятия с участием руководства государства. При этом у участников акции не было соответствующих разрешений", — рассказали правоохранители.

Там добавили, что во время мероприятий с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященных поднятию Государственного Флага, "группа неизвестных лиц пыталась сорвать мероприятие путем несанкционированной установки звукоусилительной аппаратуры".

"Вместе с тем мужчины не выполняли законных требований полицейских и нарушали общественный порядок. Правоохранители отреагировали на ситуацию и не допустили правонарушений. Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, оказывали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских доставили в местный участок полиции", — добавили в ресс-службе полиции.

Сейчас устанавливаются данные правонарушителей, а также дается правовая квалификация их действий.

Напомним, на трассе возле села Марьяновна, что в Черкасской области, произошло массовое столкновение ветеранов АТО и полиции. Участники акции говорят, что ехали пообщаться с Зеленским.

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