Шестерых энергетиков ДТЭК наградили за вклад в устойчивость энергосистемы Украины

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Ко Дню Независимости Украины шестерых работников ОСР ДТЭК Сети отметили государственными и ведомственными наградами за профессионализм, мужество и вклад в обеспечение надежного электроснабжения в условиях войны. Отличиями Президента Украины, Кабинета Министров Украины и органов областной власти награждены энергетики Днепропетровщины, Одесщины и Донетчины, которые ежедневно восстанавливают поврежденные войной сети и возвращают свет украинцам», — говорится в нем.

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Отмечается, что орденом «За заслуги» III степени награжден электрослесарь ДТЭК Днепровские электросети Андрей Саврук. С начала полномасштабного вторжения он принимает участие в возобновлении энергообъектов после обстрелов в Днепропетровской и других регионах.

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Орден «За мужество» III степени получил мастер ДТЭК Донецкие электросети Дмитрий Кременчугский, который обеспечивает работу энергообъектов в Донецкой области и руководит их восстановлением после российских атак.

Почетными грамотами Кабмина отметили Александра Шевчука из ДТЭК Днепровские электросети, Владимира Райляна из ДТЭК Одесские электросети и Егора Жиляева из ДТЭК Донецкие электросети. Они участвовали в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры Днепропетровщины, Одесщины и Донбасса. Жиляев во время выполнения работ вблизи линии фронта получил тяжелые ранения в результате авиаудара.

Еще одного работника ДТЭК Одесские электросети - Николая Белозерова - наградили благодарностью Одесской областной военной администрации за добросовестный труд и преданность профессии.

Ранее 10 энергетиков ДТЭК были отмечены государственными наградами Президента Владимира Зеленского за возвращение света после обстрелов.

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