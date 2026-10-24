ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
619
Время на прочтение
2 мин

Шестилетний сын стал свидетелем убийства матери: в Израиле погибла 43-летняя украинка — шокирующие подробности

В израильском городе Кирьят-Хаим убили уроженка Ужгорода. В преступлении подозревают ее бывшего партнера.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Полиция Израиля.

Полиция Израиля. / © Associated Press

В Израиле, в городе Кирьят-Хаим близ Хайфы, в собственной квартире жестоко убили 43-летнюю уроженку Ужгорода Яну Зикову. Свидетелем нападения стал ее шестилетний сын. В преступлении подозревают ее бывшего 30-летнего партнера.

Об этом сообщили израильские медиа, пишет groza-news.info.

По словам соседей, украинка вместе с сыном в квартире на четвертом этаже дома, где произошло преступление. В этом году мальчик пошел в первый класс. Говорят, что женщина раньше жаловалась на проблемы в отношениях и признавалась, что боится мужчину. К моменту трагедии пара уже не жила вместе.

Детали трагедии

В тот день жители дома услышали крики из квартиры Яны Зиковой и пришли в ее дом. Одна из соседок забрала шестилетнего мальчика, ставшего свидетелем нападения на мать, и пыталась его успокоить. В настоящее время ребенка передали под опеку соответствующих социальных служб.

На место вызвали полицию и медиков. Однако спасти женщину не удалось — врачи констатировали ее смерть от ножевых ранений.

Подозреваемый был обнаружен непосредственно в квартире и задержан. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления и его мотивы. Окончательную правовую оценку действиям задержанного должен предоставить суд.

Что известно о погибшей

Соседи рассказывают, что она самостоятельно воспитывала сына и уделяла ему большое внимание.

«Она была приятной женщиной, очень заботилась о ребенке и оберегала его. Это ужасная трагедия», — рассказала одна из соседок журналистам.

По информации израильских СМИ, около месяца назад мать Яны находилась в Израиле, но впоследствии вернулась в Украину. Родственникам погибшей уже сообщили о трагедии.

Напомним, 18-летняя гражданка Украины заявила о похищении и насилии в Италии. Девушка рассказала, что 16 октября она провела день с парнем на Соррентийском побережье, а вечером они возвращались на электричке. После того, как парень вышел, у девушки, по ее свидетельствам, произошел несколькочасовой провал в памяти.

Впоследствии она пришла в себя в квартире недалеко от центрального вокзала Неаполя. Украинка утверждает, что двое из них ввели ей неизвестное вещество внутривенно, после чего совершили сексуальное насилие.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie