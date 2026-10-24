Полиция Израиля. / © Associated Press

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В Израиле, в городе Кирьят-Хаим близ Хайфы, в собственной квартире жестоко убили 43-летнюю уроженку Ужгорода Яну Зикову. Свидетелем нападения стал ее шестилетний сын. В преступлении подозревают ее бывшего 30-летнего партнера.

Об этом сообщили израильские медиа, пишет groza-news.info.

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По словам соседей, украинка вместе с сыном в квартире на четвертом этаже дома, где произошло преступление. В этом году мальчик пошел в первый класс. Говорят, что женщина раньше жаловалась на проблемы в отношениях и признавалась, что боится мужчину. К моменту трагедии пара уже не жила вместе.

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Детали трагедии

В тот день жители дома услышали крики из квартиры Яны Зиковой и пришли в ее дом. Одна из соседок забрала шестилетнего мальчика, ставшего свидетелем нападения на мать, и пыталась его успокоить. В настоящее время ребенка передали под опеку соответствующих социальных служб.

На место вызвали полицию и медиков. Однако спасти женщину не удалось — врачи констатировали ее смерть от ножевых ранений.

Подозреваемый был обнаружен непосредственно в квартире и задержан. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления и его мотивы. Окончательную правовую оценку действиям задержанного должен предоставить суд.

Что известно о погибшей

Соседи рассказывают, что она самостоятельно воспитывала сына и уделяла ему большое внимание.

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«Она была приятной женщиной, очень заботилась о ребенке и оберегала его. Это ужасная трагедия», — рассказала одна из соседок журналистам.

По информации израильских СМИ, около месяца назад мать Яны находилась в Израиле, но впоследствии вернулась в Украину. Родственникам погибшей уже сообщили о трагедии.

Напомним, 18-летняя гражданка Украины заявила о похищении и насилии в Италии. Девушка рассказала, что 16 октября она провела день с парнем на Соррентийском побережье, а вечером они возвращались на электричке. После того, как парень вышел, у девушки, по ее свидетельствам, произошел несколькочасовой провал в памяти.

Впоследствии она пришла в себя в квартире недалеко от центрального вокзала Неаполя. Украинка утверждает, что двое из них ввели ей неизвестное вещество внутривенно, после чего совершили сексуальное насилие.

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