Шестью рейсами: из Афганистана вернули домой более 650 украинцев

Эвакуация прошла успешно.
Из Афганистана в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули более 650 украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.
"После обострения ситуации в Афганистане в середине августа, совместными усилиями украинских дипломатов, военных и разведчиков из Афганистана в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули более 650 украинцев, членов их семей, иностранных журналистов, международных правозащитников и людей, которым угрожала опасность", — говорится в сообщении.
Вчера, 28 августа, в аэропорту Киева приземлился самолет с гражданами Украины, которых эвакуировали из Кабула.
Напомним
- Украина эвакуировала из Афганистана около 400 человек. С Кабула вылетели три самолета.
- 27 августа после терактов, в районе международного аэропорта имени Хамида Карзая, в столице Афганистана Кабуле были восстановлены эвакуационные рейсы, переправки из страны иностранных граждан и граждан Афганистана продолжается.