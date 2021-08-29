Шестью рейсами: из Афганистана вернули домой более 650 украинцев

Шестью рейсами: из Афганистана вернули домой более 650 украинцев

Эвакуация прошла успешно.

Из Афганистана в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули более 650 украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

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"После обострения ситуации в Афганистане в середине августа, совместными усилиями украинских дипломатов, военных и разведчиков из Афганистана в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули более 650 украинцев, членов их семей, иностранных журналистов, международных правозащитников и людей, которым угрожала опасность", — говорится в сообщении.

Вчера, 28 августа, в аэропорту Киева приземлился самолет с гражданами Украины, которых эвакуировали из Кабула.

Напомним

Украина эвакуировала из Афганистана около 400 человек. С Кабула вылетели три самолета.

из Афганистана около 400 человек. С Кабула вылетели три самолета. 27 августа после терактов, в районе международного аэропорта имени Хамида Карзая, в столице Афганистана Кабуле были восстановлены эвакуационные рейсы, переправки из страны иностранных граждан и граждан Афганистана продолжается.

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