Шевченковская премия-2025: Зеленский изменил правила и добавил новые номинации

Шевченковская премия / © УНИАН

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К 65-летию Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко президент Владимир Зеленский утвердил масштабные изменения в порядке ее присуждения. Теперь лауреатов будут отмечать в 13 номинациях, среди которых впервые появились фотоискусство, дизайн и творческое кураторство.

Об этом говорится в указе президента №552/2025 и №553/2025.

Изменения затронули как количество номинаций, так и критерии участия. К традиционным категориям, таким как поэзия, проза, публицистика, музыка и киноискусство, добавлены новые направления, отражающие современные тенденции украинской культуры. В частности, впервые Шевченковский комитет будет оценивать работы в сфере графического дизайна, фотоискусства и кураторства художественных проектов.

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«Это важный шаг в поддержке украинских художников, в том числе фотографов и дизайнеров. Премия должна соответствовать временному», — отметил советник президента Дмитрий Литвин.

На соискание премии будут претендовать только новые произведения, созданные за последние пять лет, а кураторские проекты будут оцениваться только при наличии творческого и существенного вклада куратора. Монографии, учебники и альбомы-каталоги номинироваться не будут.

Параллельно с реформой премии Зеленский поручил правительству разработать план мероприятий по ее 65-летию.

«Сегодня же я подписал указ о Шевченковской премии. Это шаг к расширению премии. Много было обсуждений с экспертами, с культурным сообществом. Комитет премии очень хорошо поработал, поэтому уже в следующем году Шевченковской премией можно будет отмечать также, помимо привычных номинаций, украинскую фотографию сейчас в условиях войны», — подчеркнул президент в вечернем обращении.

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Что такое Шевченковская премия

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко — высшая государственная награда в области культуры. Она присуждается за выдающийся вклад в развитие литературы, искусства, публицистики и журналистики, что способствует укреплению украинской идентичности и гуманистических ценностей

В 2025 году премия празднует 65 лет, и изменения, предложенные президентом, стали самыми большими за ее историю.