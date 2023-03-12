Шевченковская премия: одного из лауреатов обвинили в связях с РФ

В конкурсе были представлены только те работы, которые были сделаны до 24 февраля 2022 года.

Вокруг Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко разгорелся скандал. Одним из лауреатов стал литературовед Михаил Назаренко. Впрочем, оказалось, что у литературоведа тесные связи с Россией.

Об этом пишет "Грунт".

11 марта стали известны пять победителей в пяти номинациях: "Литература", "Публицистика, журналистика", "Литературоведение и искусствоведение", "Музыкальное искусство", "Киноискусство". По результатам конкурса комитет подготовил и внес президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о присуждении Национальной премии и проекте соответствующего указа президента.

Отметим, что Назаренко получил престижную премию за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях.

Причиной скандала является то, что в 2021 году он приобщился к переводу книг на русский, а также издавал свои работы в стране-агрессорке.

Напомним, что в феврале Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко провел заседание и голосование.

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