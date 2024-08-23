Шевченковский суд Киева отказался рассматривать жалобу военного Кротевича на ДБР

Военный подал жалобу в суд на ДБР из-за того, что бюро не возбудило дело против экскомандующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

Шевченковский суд Киева отказался рассматривать жалобу начальника штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдана Кротевича на ДБР.

Об этом сообщает Telegram-канал ГРУНТ.

22 июля военный сообщил, что подал жалобу в суд на ДБР из-за того, что бюро не возбудило дело против экскомандующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

Адвокат Кротевича Валентин Бондарчук в комментарии ГРУНТу сообщил , что суд отказал в иске из-за "отсутствия состава преступления".

Ранее сообщалось, что начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

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