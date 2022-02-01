Шевелит конечностями: стало известно, как чувствует себя девушка, в которую трижды выстрелил "днепровский стрелок"

Шевелит конечностями: стало известно, как чувствует себя девушка, в которую трижды выстрелил "днепровский стрелок"

22-летняя военнослужащая самостоятельно принимать пищу пока не может.

Раненая в результате массового расстрела нацгвардейцев на "Южмаше" Жанна Шарова идет на поправку. Девушка уже двигает конечностями и говорит.

Об этом со ссылкой на мать девушки пишет Newsroom.

22-летняя военнослужащая самостоятельно принимать пищу пока не может, поэтому ей внутривенно вводят питательные вещества. Тем не менее она уже начинает понемногу разговаривать, шевелит конечностями и головой.

Ее мама Неля Шарова проживает в одном из днепровских отелей, который оплачивают военные. Женщину также ежедневно возят в больницу к дочери.

Отметим, что подозреваемый в преступлении Артемий Рябчук несколько раз выстрелил в девушку, в результате чего она потеряла около трех литров крови. Одна из пуль попала в позвоночник.

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