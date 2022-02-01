Шевелит конечностями: стало известно, как чувствует себя девушка, в которую трижды выстрелил "днепровский стрелок"

22-летняя военнослужащая самостоятельно принимать пищу пока не может.
Раненая в результате массового расстрела нацгвардейцев на "Южмаше" Жанна Шарова идет на поправку. Девушка уже двигает конечностями и говорит.
Об этом со ссылкой на мать девушки пишет Newsroom.
22-летняя военнослужащая самостоятельно принимать пищу пока не может, поэтому ей внутривенно вводят питательные вещества. Тем не менее она уже начинает понемногу разговаривать, шевелит конечностями и головой.
Ее мама Неля Шарова проживает в одном из днепровских отелей, который оплачивают военные. Женщину также ежедневно возят в больницу к дочери.
Отметим, что подозреваемый в преступлении Артемий Рябчук несколько раз выстрелил в девушку, в результате чего она потеряла около трех литров крови. Одна из пуль попала в позвоночник.
Читайте также:
- Под Одессой простились с нацгвардейцем Александром Драганом, погибшим во время стрельбы на "Южмаше" в Днепре.
- В Днепре семье погибшей на "Южмаше" женщины выплатят 250 тысяч гривен.
- Расстрел в Днепре: ДБР разыскивает свидетелей побега Артемия Рябчука из города попутным автомобилем.