Шкарлет назвал регионы-аутсайдеры по уровню вакцинации педагогов

До сих пор не получили прививки более 30% педагогов, хотя в Украине есть достаточное количество вакцин и мобильных бригад.

В Украине по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привито уже 69% учителей.

Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет.

Так, по состоянию на сегодня, 29 сентября, вакцинировано более 452 тыс. работников учреждений общего среднего образования. Из них почти 280 тыс. (42,7%) получили полный цикл вакцинации и 172 тыс. (26%) — неполный цикл. До сих пор не получили прививки 203 тыс. (31%) педагогов, хотя, по словам Шкарлета, в Украине есть достаточное количество вакцин и мобильных бригад.

Наибольшее количество вакцинированного персонала школ (полный цикл)

Полтавская область — 58,5%;

Черкасская — 56%;

г. Киев — 55,4%;

Киевская — 52,8%;

Житомирская — 52,5%;

Винницкая — 52,4%.

Наименьший показатель вакцинации в областях:

Ровенская — 46,6%;

Львовская — 44,3%;

Одесская — 43,9%;

Ивано-Франковская — 41%.

Напомним, что в Украине стремительно растет количество больных коронавирусом детей.

Ранее в Минздраве обнародовали предварительный список профессий, обязательных к прививке против COVID-19. Если работники определенных сфер откажутся от прививки, их отстранят от исполнения обязанностей.

Новости Украины: в Одессе учителей решили прививать прямо в школах

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку