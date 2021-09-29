Шкарлет назвал регионы-аутсайдеры по уровню вакцинации педагогов

До сих пор не получили прививки более 30% педагогов, хотя в Украине есть достаточное количество вакцин и мобильных бригад.
В Украине по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привито уже 69% учителей.
Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет.
Так, по состоянию на сегодня, 29 сентября, вакцинировано более 452 тыс. работников учреждений общего среднего образования. Из них почти 280 тыс. (42,7%) получили полный цикл вакцинации и 172 тыс. (26%) — неполный цикл. До сих пор не получили прививки 203 тыс. (31%) педагогов, хотя, по словам Шкарлета, в Украине есть достаточное количество вакцин и мобильных бригад.
Наибольшее количество вакцинированного персонала школ (полный цикл)
- Полтавская область — 58,5%;
- Черкасская — 56%;
- г. Киев — 55,4%;
- Киевская — 52,8%;
- Житомирская — 52,5%;
- Винницкая — 52,4%.
Наименьший показатель вакцинации в областях:
- Ровенская — 46,6%;
- Львовская — 44,3%;
- Одесская — 43,9%;
- Ивано-Франковская — 41%.
Напомним, что в Украине стремительно растет количество больных коронавирусом детей.
Ранее в Минздраве обнародовали предварительный список профессий, обязательных к прививке против COVID-19. Если работники определенных сфер откажутся от прививки, их отстранят от исполнения обязанностей.