Шкарлет рассказал, при каких условиях школы вернутся к "дистанционке" осенью

Он напомнил, что при наличии 80% вакцинированного педколлектива учебные заведения будут учиться в полноформатном варианте даже в "красной" зоне.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что пока не видит необходимости в возвращении дистанционного образования с начала нового учебного года.
Об этом сообщает "Слово и дело".
По его словам, на возвращение к дистанционному образованию могут повлиять два фактора:
- рост числа респираторных заболеваний, которое обычно фиксируют в межсезонье;
- распространения штамма "Дельта" и других новых штаммов коронавируса.
"Поэтому вероятность (возврата к "дистанционке" - Ред.) всегда есть, в любом случае. Все зависит от нас, от нас с вами", — отметил министр.
Он напомнил, что при наличии 80% вакцинированного педколлектива учебные заведения будут учиться в полноформатном варианте в "желтой", "оранжевой" и даже "красной" зонах.
Ранее Сергей Шкарлет рассказал о особенностях вступительной кампании в высшие учебные заведения для детей с оккупированных Крыма и Донбасса.