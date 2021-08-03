Шкарлет рассказал, при каких условиях школы вернутся к "дистанционке" осенью

Шкарлет рассказал, при каких условиях школы вернутся к "дистанционке" осенью

Он напомнил, что при наличии 80% вакцинированного педколлектива учебные заведения будут учиться в полноформатном варианте даже в "красной" зоне.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что пока не видит необходимости в возвращении дистанционного образования с начала нового учебного года.

Об этом сообщает "Слово и дело".

По его словам, на возвращение к дистанционному образованию могут повлиять два фактора:

рост числа респираторных заболеваний, которое обычно фиксируют в межсезонье;

распространения штамма "Дельта" и других новых штаммов коронавируса.

"Поэтому вероятность (возврата к "дистанционке" - Ред.) всегда есть, в любом случае. Все зависит от нас, от нас с вами", — отметил министр.

Он напомнил, что при наличии 80% вакцинированного педколлектива учебные заведения будут учиться в полноформатном варианте в "желтой", "оранжевой" и даже "красной" зонах.

Ранее Сергей Шкарлет рассказал о особенностях вступительной кампании в высшие учебные заведения для детей с оккупированных Крыма и Донбасса.

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