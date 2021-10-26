Шкарлет сдал экзамен на уровень владения государственным языком

После сдачи экзамена дают государственный сертификат.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет успешно сдал экзамен на уровень владения украинским языком.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Отмечается, что кроме руководителя ведомства, экзамен сдавали четыре его заместителя, два генеральных директора директоратов министерства, главные специалисты структурных подразделений, патронатная служба министра и другие.
Кстати, согласно законодательству с 16 июля 2021 года Национальной комиссией по стандартам государственного языка проводятся экзамены определения уровня владения государственным языком. По результатам экзамена участники получают государственный сертификат.
Как сообщалось, украинский язык стал официальным в бразильском муниципалитете Прудентополис. Украинская диаспора в Бразилии считается одной из старейших. Украинцы начали прибывать в эту страну еще в конце XIX века.
Читайте также:
- "В Беларуси не учат ни в школах, ни в вузах": как во Львове белорусы изучают украинский и родной языки