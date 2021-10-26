Шкарлет сдал экзамен на уровень владения государственным языком

После сдачи экзамена дают государственный сертификат.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет успешно сдал экзамен на уровень владения украинским языком.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Отмечается, что кроме руководителя ведомства, экзамен сдавали четыре его заместителя, два генеральных директора директоратов министерства, главные специалисты структурных подразделений, патронатная служба министра и другие.

Кстати, согласно законодательству с 16 июля 2021 года Национальной комиссией по стандартам государственного языка проводятся экзамены определения уровня владения государственным языком. По результатам экзамена участники получают государственный сертификат.

Как сообщалось, украинский язык стал официальным в бразильском муниципалитете Прудентополис. Украинская диаспора в Бразилии считается одной из старейших. Украинцы начали прибывать в эту страну еще в конце XIX века.

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