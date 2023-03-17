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Шкарлет уходит в отставку с должности министра образования — депутат

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Шкарлет уходит в отставку с должности министра образования — депутат

Фото: УНИАН

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт, вероятно, уходит с должности.

Сергей Шкарлет может подать в отставку с должности министра образования и науки Украины.

Об этом сообщают нардепка от "Голоса" Инна Совсун, УП со ссылкой на собственные источники и РБК-Украина.

По информации УП, отставку Шкарлета подтвердили в Кабинете министров, Офисе президента и Верховной Раде.

Отмечается, что на должность, вероятно, рассматривают директора Малой академии наук Украины Оксена Лесного или декана факультета начального образования и филологии Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инну Ящук. УП сообщает, что среди кандидатов также депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.

Пока официального подтверждения, в частности, от самого Шкарлета нет.

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Дата публикации
Просмотры
900
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