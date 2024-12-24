Школа восстановления общин: воркшоп в Виннице стал важным шагом к экономическому возрождению Украины

Интеграция внутренне перемещенных лиц, адаптация социально-экономической политики и созданию локальных проектов восстановления – этому учились украинские общины во время выездного воркшопа в Виннице в рамках Школы восстановления общин.

Об этом сообщает пресс-служба Мариуполь Реборн.

Воркшоп завершил второй обучающий модуль программы и не только стал платформой для обсуждения ключевых вызовов, но и помог участникам сформировать четкие и адаптивные стратегии для развития своих общин.

Этот воркшоп стал ярким примером того, как сотрудничество между общинами может стать движущей силой для восстановления страны.

«Неформальное общение между представителями тыловых, оккупированных и деоккупированных общин играет большую роль.

Почему это важно для Украины?

Школа восстановления общин — это образовательный проект, который не только дает знания, но и объединяет общины для совместной работы над восстановлением Украины. Основанная Ассоциацией городов Украины и ОО «Мариуполь. условиях войны

Это ключевой инструмент в процессе послевоенного восстановления Украины. Участники Школы учатся адаптировать лучшие международные практики к украинским реалиям, получают практические навыки и формируют сеть профессионального взаимодействия.

Ключевые темы второго модуля

Программа второго модуля включала лекции, практические задачи и изучение международного опыта.

«Закончили сегодня еще один модуль. Наша встреча с общинами была посвящена аудиту потенциала общин, социально-экономическим политикам разных уровней, а также наработке конкретных локальных кейсов, которые, я верю, станут основой политик снизу», — отметила Татьяна Нагорняк, декан факультета. Киево-Могилянская школа профессионального и непрерывного образования.

В частности, участники проработали следующие темы:

• Международный опыт обновления инфраструктуры: стратегические подходы к реконструкции дорог, мостов и объектов критической инфраструктуры.

• Экономическое возрождение городов после катастроф: анализ моделей, помогающих стимулировать местную экономику и привлекать инвестиции.

• Архитектурные решения для общин: создание безопасных, функциональных и привлекательных пространств.

• Стратегии развития малых городов: способы поддержки бизнеса и привлечения туристов для экономического роста.

• Инсайты от мировых экспертов: лекции от ведущих специалистов, таких как профессор MIT Андрес Севцук.

Практический опыт и реальные кейсы

Благодаря формату выездного воркшопа участники имели возможность изучать инновационные решения, которые уже внедряются в Винницкой общине, в частности, развитие Индустриального парка, поддержку релокированного бизнеса и возобновляемой энергетики. энергосбережение.

Тренеры Ольга Доронина и Татьяна Нагорняк провели анализ вызовов, с которыми сталкиваются общины, и помогли участникам сформировать адаптивные стратегии для решения насущных проблем.