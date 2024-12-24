Школа восстановления общин: воркшоп в Виннице стал важным шагом к экономическому возрождению Украины

Интеграция внутренне перемещенных лиц, адаптация социально-экономической политики и созданию локальных проектов восстановления – этому учились украинские общины во время выездного воркшопа в Виннице в рамках Школы восстановления общин.
Об этом сообщает пресс-служба Мариуполь Реборн.
Воркшоп завершил второй обучающий модуль программы и не только стал платформой для обсуждения ключевых вызовов, но и помог участникам сформировать четкие и адаптивные стратегии для развития своих общин.
Этот воркшоп стал ярким примером того, как сотрудничество между общинами может стать движущей силой для восстановления страны.
«Неформальное общение между представителями тыловых, оккупированных и деоккупированных общин играет большую роль.
Почему это важно для Украины?
Школа восстановления общин — это образовательный проект, который не только дает знания, но и объединяет общины для совместной работы над восстановлением Украины. Основанная Ассоциацией городов Украины и ОО «Мариуполь. условиях войны
Это ключевой инструмент в процессе послевоенного восстановления Украины. Участники Школы учатся адаптировать лучшие международные практики к украинским реалиям, получают практические навыки и формируют сеть профессионального взаимодействия.
Ключевые темы второго модуля
Программа второго модуля включала лекции, практические задачи и изучение международного опыта.
«Закончили сегодня еще один модуль. Наша встреча с общинами была посвящена аудиту потенциала общин, социально-экономическим политикам разных уровней, а также наработке конкретных локальных кейсов, которые, я верю, станут основой политик снизу», — отметила Татьяна Нагорняк, декан факультета. Киево-Могилянская школа профессионального и непрерывного образования.
В частности, участники проработали следующие темы:
• Международный опыт обновления инфраструктуры: стратегические подходы к реконструкции дорог, мостов и объектов критической инфраструктуры.
• Экономическое возрождение городов после катастроф: анализ моделей, помогающих стимулировать местную экономику и привлекать инвестиции.
• Архитектурные решения для общин: создание безопасных, функциональных и привлекательных пространств.
• Стратегии развития малых городов: способы поддержки бизнеса и привлечения туристов для экономического роста.
• Инсайты от мировых экспертов: лекции от ведущих специалистов, таких как профессор MIT Андрес Севцук.
Практический опыт и реальные кейсы
Благодаря формату выездного воркшопа участники имели возможность изучать инновационные решения, которые уже внедряются в Винницкой общине, в частности, развитие Индустриального парка, поддержку релокированного бизнеса и возобновляемой энергетики. энергосбережение.
Тренеры Ольга Доронина и Татьяна Нагорняк провели анализ вызовов, с которыми сталкиваются общины, и помогли участникам сформировать адаптивные стратегии для решения насущных проблем.