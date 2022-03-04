Школьница из Ивано-Франковска обрезала длинные волосы, чтобы помочь армии

Школьница из Ивано-Франковска обрезала длинные волосы, чтобы помочь армии

За продажу волос девочка получила более трех тысяч гривен.

Восьмилетняя жительница Ивано-Франковска решила отрезать волосы и продать их, чтобы передать средства на нужды армии.

Об этом сообщает издание Galka.

Мама девочки рассказывает, что для ее дочери это было сознательное решение. Хотя волосы она растила чуть ли не с рождения.

Galka.if.ua

За продажу волос девочка получила 3200 грн. Все средства передала на нужды ВСУ.