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Школьница из Ивано-Франковска обрезала длинные волосы, чтобы помочь армии

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Школьница из Ивано-Франковска обрезала длинные волосы, чтобы помочь армии

Galka.if.ua

За продажу волос девочка получила более трех тысяч гривен.

Восьмилетняя жительница Ивано-Франковска решила отрезать волосы и продать их, чтобы передать средства на нужды армии.

Об этом сообщает издание Galka.

Мама девочки рассказывает, что для ее дочери это было сознательное решение. Хотя волосы она растила чуть ли не с рождения.

© Galka.if.ua
Galka.if.ua

За продажу волос девочка получила 3200 грн. Все средства передала на нужды ВСУ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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