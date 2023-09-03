Школьницы в скандальном наряде СССР приехали из села и поставили на уши все Черновцы: новые подробности

На днях, после праздника Первого звонка, в соцсетях разгорелся скандал из-за фото, которое, по утверждению одной из корреспондентов, было сделано в Черновцах. На фотографии изображены школьницы в одном из парков Черновцов, одетые в форму советского образца. После того, как фото обнародовали в соцсети, корреспонденты начали оживленную дискуссию.

Некоторые даже возмутились, что автор фото не вызвал на место происшествия полицию и не пытался связаться с родителями школьниц.

Не из Черновцов

Как выяснил ТСН.ua, свидетелем прогулки школьниц по парку в скандальном наряде стала глава управления образования Черновицкого городского совета Ирина Ткачук, которая сразу подошла к девочкам и поинтересовалась, "какая школа отличилась".

"В центральном парке Черновцов я заметила таких девочек, как на этой фотографии. Подошла к девочкам, поздоровалась, поинтересовалась о том, из какой они школы. Они ответили, что они не из Черновцов, назвали село, с которого приехали праздновать", – рассказала в комментарии для ТСН.ua Ирина Ткачук.

К этому она добавляет, что слова девочек подтверждаются тем, что до сих пор в соцсети никто не написал, что это школьницы именно из какого-нибудь городского учебного заведения.

По ее словам, на протяжении многих лет школьники города приходят на праздничные мероприятия либо в вышитом, либо в классическом наряде.

Педагоги говорят, что по состоянию на данный момент никаким документом не регламентировано то, в каком наряде ребенок должен приходить в школу. Кроме того, педагоги обращают внимание на то, что школьный наряд во время войны должен быть удобным для ребенка, который время от времени вынужден направляться к укрытию.

Возмутил комментарий о разнице

Соучредительница объединения "Родители SOS" Алена Парфенова (о скандальном событии стало известно благодаря публикации в этом сообществе) говорит, что этот случай – далеко не единственный за последние годы.

"В Прилуках (Черниговская область – Ред.) было такое, что постоянно либо на последний звонок, либо на 1 сентября ученики приходили в форме советского образца. Эта традиция была просто бессмертна. В этом году в Прилуках не было учеников в форме советского образца. Но Как ни странно, на западе Украины, очень часто, как бессмертный атрибут, были эти белые фартуки с кружевом», – говорит Алена.

К этому добавляет, что ее очень затронули несколько комментариев под постом о случившемся в парке Черновцов: "Было несколько комментариев, которые меня очень сильно затронули. Комментарии о том, какая разница, в чем одеты дети. Люди не понимают, что это символы советского союза Тогда мы спрашивали о том, как вы относитесь к футболкам с надписью "Z".

По словам Алены Парфеновой, не исключено, что сообщество обратится к представителям власти из-за этого случая, чтобы в будущем такого не случалось.

Ситуацию прокомментировал образовательный омбудсмен

ТСН.ua обратился за комментарием к образовательному омбудсмену Сергею Горбачеву. Он прокомментировал нам эту ситуацию так: "Здесь может быть два ответа: как рядового гражданина, хорошо помнящего времена СССР – и как образовательного омбудсмена. Как рядовому гражданину мне это точно не близко и удивительно: откуда эта ностальгия по СССР, какой, к счастью, скончался более 30 лет назад и какой эти молодые люди не видели и не могли видеть по вполне понятным причинам?Но даже как рядовой гражданин я не имею права и не стану указывать кому что носить: это личное решение».

К этому Сергей Горбачев добавляет: "Как образовательному омбудсмену здесь нечего комментировать: никакие законные права никаких участников образовательного процесса не нарушены. Сомнительно применять в этом случае законодательство о декоммунизации: нет четкого определения, есть ли эта форма горничных времен русской империи" символом коммунистической идеологии". Если уж говорить о "школьной форме", то меня гораздо больше беспокоит, что некоторые руководители школ навязывают детям свои личные вкусы и незаконно заставляют носить какую-то "форму". И здесь проблема серьезная: потому что отказ родителей и детей "упаковываться в форму "приводит к буллингу, преследованиям и нарушению права на образование".

Следствие шаблонного мышления

В свою очередь председатель Ассоциации детских и семейных психологов Сергей Красин говорит следующее: "Сложно сказать, что подтолкнуло родителей учеников так сделать. Все, что можно предположить – это то, что злых намерений в этом нет. Скорее – шаблонное мышление, по привычке, дань традициям, которые были и уже отошли. Возможно, эта традиция была и в прошлые годы, а сейчас не среагировал тот, кто этим занимается (организует школьные праздники – Ред.)”.

Скандал из-за школьной одежды образца СССР Фото: Скрин

Продают в интернете

Как оказалось, из-за отсутствия запрета на законодательном уровне, форму советского образца продают и дают напрокат. Подтверждение тому – объявления в Сети.

Форму советского образца продают и дают напрокат в Интернете Фото: скрин ТСН

Напомним, в Сети некоторые поддержали мнение в посту и удивлялись, почему в Украине все еще можно наблюдать пережитки советского прошлого на фоне скандала со фотографиями из Черновцов в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

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