Школьники поразили своими идеями в финале Business camp

20 января состоялся финал конкурса школьных предпринимательских проектов, проходивший в рамках программы Business camp от Киевстар и Global Office. Шесть команд из Львова, Вишневого, Константиновки, Бахмута и Берислава презентовали свои идеи и продемонстрировали прототипы разработок, а жюри выбрало среди них трех победителей.

"Киевстар системно поддерживает обучение основам бизнеса среди школьников старших классов. Вместе с Минцифры и EdЕra мы создали онлайн-курс "Предпринимательство для школьников". А программа Business camp позволила использовать эти знания на практике и сделать первые шаги на пути к собственному делу", – рассказала Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Отметим, что в начале января курс "Предпринимательство для школьников" был одобрен Министерством образования Украины для использования в образовательном процессе. Все желающие могут пройти его на платформе "Дія. Цифрова освіта" или ed-era.com.

В целом свыше 600 школьников из разных уголков Украины приняли участие в Business camp и на протяжении трех недель посещали онлайн-лекции известных предпринимателей и менеджеров, трудились над разработкой собственных идей в командах вместе с менторами Киевстар и практиковали английский язык с иностранными волонтерами.

В финале Business camp жюри, куда вошли директор по корпоративным коммуникациям Киевстар Анна Захараш, руководитель проекта Дія. Бізнес Андрей Ремизов и директор Global Office Оксана Нечипоренко, выбрали трех победителей.

"В финале нам пришлось выбрать лишь три команды-победители, однако это было чрезвычайно сложно! Каждый участник впечатлил нас своими идеями, и особенно поразило то, что все представленные бизнес-проекты имели социальную составляющую, направленную на решение острой проблемы – от экоконфетти для уменьшения негативного влияния на окружающую среду во время празднований до бесплатной доставки продуктов клиентам почтенного возраста", — подчеркнула Оксана Нечипоренко, директор общественной организации Global Office.

Первое место заняла команда YES из львовской школы № 29, которая предложила уникальную технологию переработки чеков в крафтовую бумагу. Вторую ступеньку заняли школьники из Львовской украинской гуманитарной гимназии имени Елены Степанив с проектом приложения для владельцев животных "Pet Helper". Замкнула тройку победителей команда школьников из Вишневого, которая разработала проект приложения по поиску работы для подростков. Все они получили ценные призы.

Напомним, что Киевстар сотрудничает из Global Office уже пять лет подряд. За это время в рамках инициативы GoСamp удалось научить более 6000 учеников из 210 школ, которые получили новые знания и навыки в сфере инноваций и предпринимательской деятельности, а приблизительно 100 сотрудников компании стали менторами проекта.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 26,3 млн абонентов мобильной и 1,2 млн абонентов фиксированной связи. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 90% населения Украины. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

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