Школьников могут освободить от ГНА: в Раде готовят изменения на 2027 год

В Украине планируется изменить подход к вступительной кампании и отменить государственную итоговую аттестацию для школьников 2027 года.

Соответствующие нормы предусмотрены законопроектом №15254, передает "Судебно-юридическая газета".

Документ предлагает освободить от прохождения ГНА соискателей образования, которые будут в 2027 году завершать каждый уровень полного общего среднего образования. Также законопроект должен обеспечить заблаговременное определение правил поступления для будущих абитуриентов.

Об этом сообщили в парламентском комитете по вопросам образования, науки и инноваций.

В Комитете отмечают, что правила вступительной кампании не должны меняться в момент. Школьники и их семьи должны заранее понимать, по каким условиям будет происходить поступление.

Именно поэтому законопроект подали еще во время вступительной кампании 2026 года. По словам представителей Комитета, в образовательной сфере решение нужно принимать на перспективу, ведь парламентская процедура требует времени.

Даже при быстром рассмотрении между регистрацией законопроекта и голосованием может пройти минимум месяц. Если документ будут рассматриваться в двух чтениях, процесс может занять не менее двух месяцев.

Для чего предлагают изменения

Ключевая цель инициативы — чтобы учащиеся 11-х классов уже летом знали правила предстоящей вступительной кампании. В Комитете считают, что условия вступления следует объявлять не в конце года и не перед Новым годом, а по меньшей мере за год до начала кампании.

Законопроект также должен предоставить Министерству образования и науки и Кабинету Министров больше гибкости в определении механизмов вступления с учетом военного положения.

В частности, речь идет о возможности не использовать все процедуры, предусмотренные для классического внешнего независимого оценивания.

В Комитете напомнили, что действующий закон "О высшем образовании" фактически закрепляет модель поступления через ВНО. Поэтому для адаптации правил к условиям войны необходимы отдельные законодательные изменения.

Что будет с ГНА 2027 года

Отдельный блок законопроекта касается государственной итоговой аттестации. Документ предусматривает отмену ГНА в 2027 году.

Законодательство определяет, что государственная итоговая аттестация должна проводиться в формате внешнего независимого оценивания. Именно поэтому для ее отмены или изменения формата необходимо решение на уровне закона.

