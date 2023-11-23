Школьников, родителей и учителей опросили, считают ли они украинский язык родным — результаты исследования

Более 90% респондентов отметили, что считают родным языком украинский и используют его во всех сферах жизни.

Государственная служба качества образования Украины провела онлайн-опрос учителей, родителей и учеников. Они ответили, считают ли украинский язык родным. Оказалось, что более 90% взрослых и детей считают украинский язык родным.

Об этом сообщил глава ДСКО Руслан Гурак.

Всего в рамках исследования опросили путем онлайн-анкетирования более 30 тысяч учащихся, родителей и учащихся.

В то же время, 43% родителей недовольны уровнем знаний украинского языка у своих детей.

Между тем, на 11% больше учителей стали использовать исключительно украиноязычные материалы во время учебных занятий.

В 2024 году ни один преподаватель не использовал русскоязычные материалы (в прошлом году 4% учителей использовали их).

Что выявило исследование

За год на 16% выросло количество школьников, которые лучше воспринимают украиноязычный контент.

На 17% больше школьников стали использовать украинский контент.

На 9% больше школьников начали общаться онлайн исключительно на украинском языке. На 10% меньше школьников потребляют русскоязычный контент.

На 19% увеличилось использование украинского языка в Интернете родителями и учителями.

Как отметил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, в 2023 году он получил 3 407 жалоб по поводу языковых нарушений, из которых 307 – в области образования.

"По состоянию на сегодняшний день мы имеем почти 3 500 жалоб. К сожалению, некоторые касаются сферы образования", — сказал Кремень.

По его словам, системные нарушения языкового закона в учебных заведениях не единичны.

По его словам, "есть проблемы с рядом университетов".

"Сейчас почему-то вспоминают только Днепровский университет, но у нас есть таких университетов в столице, и в Одессе, и в Харькове и в других уголках Украины достаточно. Потому что кроме использования на негосударственном языке, некоторые представители профессорско-преподавательского состава продолжают использовать материалы, дополнительные информацию, литературу на государственном языке", – добавил Кремень.

Напомним, в ЦНС отмечают, что в школах на временно захваченных территориях враг оказывает большое давление на изучающих украинский. Там количество заявлений по поводу желания изучать родной язык значительно больше, чем ожидали в Кремле.

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