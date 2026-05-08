Школьница отравила одноклассников "витаминами", которые принесла в лицей
После употребления детям стало плохо, их доставили в больницу.
В Одесской области в больницу попали семь учеников из-за отравления неизвестным веществом.
Об этом сообщили в полиции.
Предварительно установлено, что во время перерыва пятиклассники приняли таблетки, которые одна из одноклассниц принесла как витамины. После этого всем стало плохо.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и происхождение вещества, которое могло повлечь за собой отравление детей.
По результатам проверки будет предоставлена правовая квалификация события.
Напомним, во Львове разгорелась вспышка опасной инфекции среди детей. Состояние больных — средней тяжести, в двух случаях лабораторно подтвержден сальмонеллез.