Школьница отравила одноклассников "витаминами", которые принесла в лицей

В Одесской области в больницу попали семь учеников из-за отравления неизвестным веществом.

Об этом сообщили в полиции.

Предварительно установлено, что во время перерыва пятиклассники приняли таблетки, которые одна из одноклассниц принесла как витамины. После этого всем стало плохо.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и происхождение вещества, которое могло повлечь за собой отравление детей.

По результатам проверки будет предоставлена правовая квалификация события.

Напомним, во Львове разгорелась вспышка опасной инфекции среди детей. Состояние больных — средней тяжести, в двух случаях лабораторно подтвержден сальмонеллез.

