Школьница принесла две гранаты в школу на Житомирщине: одна взорвалась в укрытии во время тревоги

Взрыв во время воздушной тревоги: 11-летняя девочка на Житомирщине принесла в школу две гранаты

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Во время воздушной тревоги в Бердичеве Житомирской области школьное хранилище превратилось в эпицентр чрезвычайного происшествия. 11-летняя ученица принесла две обучающие гранаты. Одна из них сорвалась.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

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Находясь в укрытии во время воздушной тревоги, девочка попыталась разобрать одну из них, в результате чего предмет сработал. Никто из детей и педагогов не пострадал.

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Полицейские изъяли с места происшествия остатки одного и второго пиротехнического средства. В настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств происшествия, в том числе установление происхождения гранат.

Полиция призывает родителей контролировать досуг детей и ни в коем случае не разрешать им пользоваться взрывоопасными предметами.

Ранее сообщалось, что в Сумской области из-за взрыва неизвестного предмета погибли двое 14-летних парней.

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