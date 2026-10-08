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Школьница принесла две гранаты в школу на Житомирщине: одна взорвалась в укрытии во время тревоги
В Бердичеве школьница подорвала обучающую гранату в укрытии.
Во время воздушной тревоги в Бердичеве Житомирской области школьное хранилище превратилось в эпицентр чрезвычайного происшествия. 11-летняя ученица принесла две обучающие гранаты. Одна из них сорвалась.
Об этом сообщает полиция Житомирской области.
Находясь в укрытии во время воздушной тревоги, девочка попыталась разобрать одну из них, в результате чего предмет сработал. Никто из детей и педагогов не пострадал.
Полицейские изъяли с места происшествия остатки одного и второго пиротехнического средства. В настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств происшествия, в том числе установление происхождения гранат.
Полиция призывает родителей контролировать досуг детей и ни в коем случае не разрешать им пользоваться взрывоопасными предметами.
Ранее сообщалось, что в Сумской области из-за взрыва неизвестного предмета погибли двое 14-летних парней.