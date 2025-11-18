Школьница скончалась после наказания 100 приседаниями

Школьница с рюкзаком / © Getty Images

Реклама

В штате Махараштра, Индия, разгорелся громкий скандал после смерти 12-летней школьницы, которую вынудили выполнить 100 приседаний за опоздание на урок. Девочка скончалась почти через неделю после инцидента, что вызвало негодование и тщательное расследование.

Об этом пишет Express.

Событие произошло 8 ноября в частной школе города Сативали. Шестиклассницу вместе с еще четырьмя учениками наказали физическим упражнением из-за опоздания. Мать школьницы утверждает, что во время приседаний дочь была вынуждена держать на спине тяжелый рюкзак, что, по ее мнению, повлекло за собой резкое ухудшение ее состояния. Через несколько дней ребенка доставили в больницу в Мумбаи, где она скончалась в ночь на 15 ноября.

Реклама

Представители местной политической силы сообщили, что у девочки были определенные проблемы со здоровьем, однако наказание все равно было применено.

Один из учителей школы отметил, что неизвестно, сколько именно приседаний выполнила ученица и стало ли это непосредственной причиной трагедии.

«Неизвестно, действительно ли ее смерть связана с наказанием или другими факторами», — отметил он.

Руководитель местного образовательного отдела Пандуранг Галанже подтвердил начало служебного расследования. По его словам, эксперты должны установить точные обстоятельства смерти. Чиновники также сообщили, что официальный полицейский отчет (FIR) пока не представлен.

Реклама

В комментарии журналистам мать школьницы рассказала, что после наказания дочь жаловалась на резкую боль в шее и спине и не могла самостоятельно подняться.

Она также заявила, что обращалась к учительнице, которая оправдала свои действия тем, что жесткая дисциплина якобы необходима «из-за претензий родителей относительно уровня преподавания».

«Я сказала, что наказание — это не принуждение к приседаниям с мешками или рюкзаками на спине. Это было бесчеловечное отношение, которое в конце концов привело к смерти моего ребенка», — подчеркнула женщина.

Трагедия повлекла за собой волну общественного возмущения и вновь привлекла внимание к практике телесных наказаний в школах Индии, которая формально запрещена, но, по словам правозащитников, до сих пор случается.

Реклама

Родители и общественные активисты требуют усиления контроля над дисциплинарными методами в учебных заведениях и привлечения виновных к ответственности. Партия Махараштра Навнирман Сена заявила, что будет блокировать работу школы, пока не будет открыто уголовное производство.

Ранее в Великобритании 13-летнюю школьницу отстранили от учебы на четыре дня. Это произошло из-за нарушения «абсурдного» правила по форме. Так, она носила прозрачные ретейнеры в ушах.

В школе заявили, что девочка по имени Изобелла была отстранена за отказ выполнить их «обоснованную просьбу» снять серьги. Мать обратилась с жалобой.