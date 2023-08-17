Школу в оккупированном Мариуполе цинично "украсили" цитатами Путина: фото

В школе, открытой в оккупированном городе Мариуполе Донецкой области, на стенах появились цитаты президента государства-агрессора Владимира Путина.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, опубликовав соответствующие фото.

"Это насадка культа и русификация города", — говорится в комментарии к опубликованным снимкам.

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В горсовете Мариуполя отметили, что ранее детям в оккупированном городе уже выдавали тетради с цитатами президента РФ, на которого Международным уголовным судом в Гааге выдан ордер на арест за вывоз украинских детей в Россию.

"Осталось только заставлять детей изучать эти нелепые цитаты, как в СССР хором учили изречения Ленина", — отметили в сообщении.

Напомним, во время блокады и оккупации Мариуполя россияне разрушили 50% многоэтажных домов города.

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