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Школу в оккупированном Мариуполе цинично "украсили" цитатами Путина: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В школе в оккупированном Мариуполе появились цитаты Путина / © Мариупольский горсовет
В школе в оккупированном Мариуполе появились цитаты Путина / © Мариупольский горсовет
В школе в оккупированном Мариуполе появились цитаты Путина / © Мариупольский горсовет

Школьники вынуждены читать банальные фразы хозяина Кремля, отдавшего приказ разбомбить украинский город.

В школе, открытой в оккупированном городе Мариуполе Донецкой области, на стенах появились цитаты президента государства-агрессора Владимира Путина.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, опубликовав соответствующие фото.

"Это насадка культа и русификация города", — говорится в комментарии к опубликованным снимкам.

В горсовете Мариуполя отметили, что ранее детям в оккупированном городе уже выдавали тетради с цитатами президента РФ, на которого Международным уголовным судом в Гааге выдан ордер на арест за вывоз украинских детей в Россию.

"Осталось только заставлять детей изучать эти нелепые цитаты, как в СССР хором учили изречения Ленина", — отметили в сообщении.

Напомним, во время блокады и оккупации Мариуполя россияне разрушили 50% многоэтажных домов города.

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Дата публикации
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