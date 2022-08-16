Школы без укрытия, обучение офлайн, ученик за границей: министры ответили на вопросы об образовании во время войны

На сегодняшний день 41% учебных заведений Украины готовы к началу безопасного учебного процесса, то есть имеют укрытия. Однако ситуация разнится в зависимости от региона.

Относительно формы обучения, ученики школ с офлайн-образованием не будут обязаны физически посещать заведение, если этого не захотят их родители по соображениям безопасности.

Об этом глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Принимать решение по каждому отдельному объекту (по форме обучения — ред.) будет руководитель военной администрации. Но безопасность — на первом месте и именно родители решают — доверяют ли они этому укрытию, доверяют ли слогану о том, что "школа — это территория безопасности" именно в их учебном заведении", – сказал министр.

В то же время глава МВД Денис Монастырский сообщил, что на сегодняшний день ведомство проинспектировало более 80% учебных заведений, где вообще можно говорить о начале офлайн-обучении.

"Среди них 41% на сегодняшний день имеют соответствующие укрытия и могут начинать соответствующее обучение офлайн", — сказал министр, добавив, что офлайн-обучение не рекомендовано проводить в расположенных в зонах боевых действий учебных заведениях.

Если в школе нет укрытия

Монастырский также проинформировал, если школа не имеет собственного укрытия, то ученики должны направляться в ближайшее укрытин в сопровождении учителя и закрепленного за школой чрезвычайника. Укрытие должно быть расположено не более чем в 500 м от школы. В нем должны быть аптечки, вода, а также работать правоохранители.

Как отметил Шкарлет, во время следования к укрытию за учеников полностью отвечают учителя и руководитель школы, как было и до войны во время образовательного процесса.

Если родители не хотят отпускать ребенка в школу офлайн

"Если родители решили даже в школе, которая будет учиться офлайн, не пускать своего ребенка из соображений безопасности в образовательный процесс в офлайн, каждому ребенку будет обеспечено полноценное обучение по его выбору", – сказал министр образования.

Он добавил, что в законодательстве указаны все алгоритмы действий по обучению каждого ребенка или оффлайн, или онлайн, или же по смешанной системе.

Если дети за границей

"Дети, которые за границей и будут возвращаться в середине учебного года, ни один ребенок не будет отчислен, не будет отстранен от образовательного процесса", – заверил Шкарлетт.

Напомним, в школах Одессы обучение будет проходить в смешанном формате.

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