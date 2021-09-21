Школы могут закрыть на карантин несмотря на вакцинацию учителей: Лякшо объяснил в каком случае

Школы могут закрыть на карантин несмотря на вакцинацию учителей: Лякшо объяснил в каком случае

В Украине из более 14 000 школ 60 на самоизоляции.

В Украине школы могут пойти на карантин, даже если нужное количество учителей будут вакцинированы.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

Министр пояснил, что введение карантина в школах зависит от некоторых условий и одной вакцинации персонала для этого недостаточно. Например, весь класс пойдет на карантин, если в нем заболел ребенок. Также карантина не избежать в школах и в тех случаях, если половина классов пошла на самоизоляцию.

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"Если есть инфицированный ребенок — класс идет на самоизоляцию. Если более 50% классов также пошли на самоизоляцию — это школа идет на самоизоляцию. Даже если будут вакцинированы педагоги. Таким образом мы сдержим распространение вируса, не останавливая в стране образовательный процесс", — сказал Ляшко и добавил, что сейчас в Украине из более чем 14 000 школ 60 учебных заведений уже на самоизоляции.

Напомним, что на Прикарпатье школы, где вакцинировано 80% педагогов, закрыли на карантин.

Ранее сообщалось, что в Волынской области обнаружили четыре вспышки коронавируса в образовательных учреждениях. Вспышки зафиксировали в трех школах и одном детском саду.

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