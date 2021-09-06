Школы смогут переходить на дистанционное обучение, но при определенном условии — объяснение Минздрава

Школы смогут переходить на дистанционное обучение, но при определенном условии — объяснение Минздрава

В обычном режиме разрешено работать тем учебным заведениям, которые находятся в "зеленых" зонах карантина.

Учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение, если регион или город, в котором они расположены, окажется в "красной зоне" карантина.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Учебный процесс может организовываться по одному из трех возможных сценариев:

"зеленый" уровень эпидемической опасности (низкий уровень заболеваемости). Посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме.

эпидемической опасности (низкий уровень заболеваемости). Посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме. "желтый" и "оранжевый" уровни эпидемической опасности (средний уровень заболеваемости). Посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Образовательный процесс обеспечивается различными формами: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением правил дистанцирования и соблюдения противоэпидемических требований.

эпидемической опасности (средний уровень заболеваемости). Посещать учебное заведение можно при условии, если в нем Образовательный процесс обеспечивается различными формами: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением правил дистанцирования и соблюдения противоэпидемических требований. "Красный" уровень эпидемической опасности (высокий уровень заболеваемости). Посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала. Для других соискателей образования обучение происходит в других формах, в том числе дистанционно.

Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения.

Напомним, усилить карантин в Украине могут уже со следующего понедельника, 13 сентября. Минздрав уже подал в Кабмин инициативу по переводу Украины в "желтую" зону карантина.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку