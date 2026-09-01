Школы Украины могут перейти на подземный формат: что изменят длительные воздушные тревоги

Школа / © pexels.com

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Из-за многочасовых воздушных тревог Украине, вероятно, придется все больше адаптировать образовательный процесс к работе в укрытиях. Речь идет не только о пребывании детей под землей во время опасности, но и создании условий для полноценного обучения.

Об этом в эфире «Киев24» заявила сопредседатель ОО «Родители SOS» Алена Парфенова.

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По ее словам, одна из главных проблем — как ученикам, учителям и родителям добираться до учебных заведений, если воздушные тревоги продолжаются часами или почти непрерывно.

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«Нам нужно думать и о таком формате, когда вся наша жизнь будет переходить под землю», – отметила Парфенова.

Она подчеркнула, что укрытия в школах должны быть приспособлены к длительному пребыванию людей. В частности, там необходимы запасы воды и еды не менее 48 часов, вентиляция, пункт медицинской помощи, стационарные туалеты и другие базовые условия.

В качестве примера Парфенова привела Финляндию, где большие укрытия могут иметь спортивные залы, столовые и места отдыха.

В то же время, по ее словам, говорить о полноценном очном формате обучения в укрытиях пока сложно.

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«Очень мало заведений, которые действительно имеют укрытие с полноценными классами, с освещением, таким как оно нужно для образовательного процесса», — сказала она.

Напомним, в Украине стартует новый учебный год, однако вместо привычных торжеств 1 сентября детей и родителей ждут строгие ограничения безопасности. Украинцев призывают отказаться от массовых линеек, а сами школы готовятся работать по разным форматам — от уроков в укрытиях до дистанционного формата обучения.

Как начнется образовательный процесс в учебных заведениях Украины 1 сентября — читайте в материале ТСН.ua.

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