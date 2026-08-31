Школы в метро и без праздника: как начнётся 1 сентября в Украине и что говорят родители

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © pixabay.com

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В Украине начинается новый учебный год, однако вместо привычных торжеств 1 сентября детей и родителей ждут строгие ограничения по безопасности. Украинцев призывают отказаться от массовых линеек, а сами школы готовятся работать в различных форматах — от уроков в укрытиях до дистанционного обучения.

Как начнётся учебный процесс в учебных заведениях Украины 1 сентября — читайте в материале ТСН.ua.

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Сколько учеников пойдут в школу 1 сентября 2026 года

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 847 от 1 июля 2026 года, обучение в учреждениях среднего образования в 2026/2027 учебном году начнётся 1 сентября 2026 года и продлится до 30 июня 2027 года.

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В начале августа в Министерстве образования и науки Украины (МОН) сообщили, что в начале учебного года будут работать 25 242 учебных заведения:

детские сады — 9 301 очно, 1 210 дистанционно и 1 111 в смешанном формате;

школы: 8 424 очно, 1 306 дистанционно и 2 211 в смешанном формате.

Также ожидается, что в первые классы пойдут 243,3 тысячи детей.

По данным МОН, к началу нового учебного года укрытия оборудованы в 11 375 школах, что позволяет охватить ими примерно 80% детей. В то же время продолжается строительство и ремонт еще 113 укрытий. В учреждениях дошкольного образования укрытиями охвачено 82% детей, также ведется строительство 18 подземных детских садов за счет государственной субвенции.

Как будут работать школы Киева с 1 сентября на фоне атак РФ

Учебный год в школах Киева начнется в смешанном формате (очно-дистанционном). По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, окончательную модель работы каждая школа выбирает самостоятельно, учитывая собственные возможности, вместимость убежища и общую ситуацию с безопасностью. При этом родители смогут выбрать наиболее удобный вариант из предложенных учебным заведением.

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Для обеспечения безопасности и непрерывности учебного процесса рассматриваются различные сценарии: от проведения занятий в укрытиях (прежде всего для младших классов) до введения второй смены. В случае обострения ситуации или принятия соответствующих решений городскими властями отдельные школы или весь процесс в городе могут оперативно перейти на дистанционное обучение.

© ONET

Накануне начала занятий учебные заведения должны окончательно проверить состояние укрытий, обновить схемы эвакуации и провести учения по безопасности с детьми.

В то же время из-за недавних обстрелов столицы некоторые здания были повреждены. В частности, в Шевченковском районе пострадали два учебных заведения, а помещение одной из гимназий из-за значительных повреждений не успеют восстановить к 1 сентября.

Как будут работать учебные заведения в украинских городах с 1 сентября

Подход к организации нового учебного процесса зависит от ситуации с безопасностью в каждом регионе. Очное обучение остается приоритетом, однако в прифронтовых и приграничных областях (в частности, в Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях) образовательный процесс может проходить исключительно дистанционно.

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В то же время в более безопасных регионах (западных и центральных областях Украины) школы будут работать в обычном или смешанном режиме с возможностью оперативного перехода на онлайн-обучение в случае угрозы. Главное требование ко всем учебным заведениям — наличие укрытия, способного вместить всех присутствующих учеников и сотрудников.

Министерство образования и науки рекомендует проводить праздник 1 сентября только при условии минимального риска, который определён на специальном информационном табло.

Скриншот панели инструментов «Риски безопасности в сфере образования» / © Министерство образования и науки Украины

Учреждениям рекомендуется отказаться от традиционных массовых линеек в пользу проведения мероприятий в укрытиях, тематических уроков в классах или разделения торжеств отдельно для первоклассников и выпускников. При этом количество участников не должно превышать вместимость укрытия, а в случае воздушной тревоги мероприятие должно быть немедленно прервано.

Что известно о 1 сентября в прифронтовых городах

В Запорожской областной военной администрации сообщили, что в новом учебном году образовательные услуги будут предоставлять 438 учебных заведений. Для каждого из них уже определен формат организации образовательного процесса.

дошкольное образование: 121 учреждение будет работать в смешанном формате;

общее среднее образование: 137 учреждений — дистанционно; 154 учреждения — в смешанном формате.

Главный ориентир — безопасность детей и качество образования, поэтому каждая школа будет самостоятельно определять расписание и количество смен в зависимости от ситуации и размера укрытия.

Кроме того, в области ожидают около 4,5 тысячи первоклассников. В новом учебном году 17 учреждений профессионального (профессионально-технического) образования будут предоставлять образовательные услуги в смешанном формате.

Среди высших учебных заведений шесть будут работать в смешанном режиме, еще три — в дистанционном.

Как сообщила в комментарии для «Радио Свобода» исполняющая обязанности мэра Запорожья Регина Харченко, примерно 40 тысяч учеников должны прийти в школу в начале сентября. По данным Запорожской областной военной администрации, в первый класс должны пойти

Сколько детей будут посещать запорожские школы в новом учебном году, пока неизвестно.

«40 тысяч детей должны прийти в запорожские школы. Мы понимаем, что часть учеников, возможно, будет некоторое время учиться дистанционно, причем по самым разным причинам. Кто-то фактически будет в городе, но родители скажут: нам безопаснее, чтобы ребенок был здесь, потому что мы живем в частном секторе, у нас есть подвал. А кто-то будет учиться дистанционно, потому что выехал из города на какой-то период времени. Или дистанционно, потому что вообще принял для себя решение уехать из Запорожья. Это лето было очень сложным, с большим количеством обстрелов. 1 сентября даст нам те цифры, по которым мы сможем теоретически сказать, какая часть людей приняла для себя решение уехать», — отметила глава Запорожья Регина Харченко.

По данным Харьковского городского департамента образования, с 1 сентября обучение в Харькове будет проходить исключительно в укрытиях и на подземных объектах, сообщает «Радио Свобода». Всего будет задействовано 24 площадки, среди которых классы на станциях метро, оборудованные школьные убежища и специально построенные подземные школы.

Как сообщил 21 августа в эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов, к началу учебного года планируется открыть ещё одну подземную школу в Немишлянском районе на 1200 мест, где сейчас завершают благоустройство, а также дополнительные классы в учебных помещениях, оборудованных в метро.

В департаменте образования Харьковского городского совета отмечают, что из 98 тысяч харьковских школьников комбинированный формат обучения охватит более 28 тысяч детей. Большинство из них будут учиться в подземных школах (18,4 тысячи), еще часть — в метрошколе (шесть тысяч) и укрытиях учебных заведений (3,8 тысячи).

Информация о формате работы школ в Сумах и Сумской общине пока не разглашается. Детали учебного процесса не раскрываются в целях безопасности учащихся и педагогов.

Омбудсмен по вопросам образования призывает отказаться от массовых линеек 1 сентября

Традиционные линейки и массовые мероприятия 1 сентября подвергают детей излишней опасности из-за риска российских обстрелов, подчеркнула омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик. На своей странице в Facebook она призвала директоров школ отказаться от шумных торжеств не только в День знаний, но и в течение всего учебного года.

Омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик / © Facebook

«Массовые скопления людей создают дополнительные риски, ведь в случае объявления сигнала „Воздушная тревога“ обеспечить быструю и безопасную эвакуацию большого количества детей на открытой территории крайне сложно», — подчеркнула она.

Вместо торжественных построений омбудсмен советует сосредоточиться на инструктажах по безопасности, проверке укрытий и психологической адаптации учащихся, чтобы начало учебного года прошло максимально спокойно и безопасно.

«Безопасность ребенка — это наша общая ответственность. Давайте сделаем так, чтобы 1 сентября запомнилось ученикам и родителям безопасностью, заботой, спокойствием и уверенностью в собственной защите», — отметила омбудсмен по вопросам образования.

Реакция украинцев в соцсетях

Призыв омбудсмена по вопросам образования Надежды Лещик отменить массовые линейки 1 сентября вызвал бурную волну обсуждений в сети. В комментариях под постомчиновницы родители и педагоги разделились на два лагеря: одни требуют от властей жесткого запрета вместо рекомендаций, а другие возмущаются, что подобные заявления звучат всего за несколько дней до праздника, когда подготовка уже на финишной прямой.

Многие авторы комментариев обращают внимание на то, что такие советы появились слишком поздно, ведь школы и семьи уже потратили средства и силы на организацию мероприятий.

Реакция украинцев на пост Надежды Лещик

«Сегодня вечером была репетиция. Вся школа готовится, весь город готовится. Всё закуплено, подготовлено, оплачено, заказано. Такие предложения нужно вносить хотя бы в июне, а не за 2 дня до праздника», — возмущается мать учениц.

Часть украинцев считает, что одного призыва к отмене недостаточно, и требует четкого распоряжения от профильных органов, чтобы не перекладывать ответственность на школьные администрации.

Реакция украинцев на пост Надежды Лещик

«Да не советуйте! ЗАПРЕЩАЙТЕ! Приказом, категорическим распоряжением, предписанием, под подпись. Все эти рекомендации никто не воспринимает… Не подвергайте детей и учителей опасности», — призывают в комментариях.

В то же время пользователи отмечают противоречивость логики обеспечения безопасности, ведь скопление детей в классах или во время эвакуации в укрытие не уменьшается.

Реакция украинцев на пост Надежды Лещик

«Честно говоря, мне не совсем понятна такая логика решений: собирать отдельные классы во дворе школы — нельзя, а собирать такое же количество детей в аудиториях — можно. В случае воздушной тревоги одинаковое количество учеников направляется в укрытие как с улицы, так и из кабинетов», — отмечает один из авторов комментариев.

Вместе с тем часть родителей полностью поддерживает отказ от советских традиций, отмечая, что длительные торжества во время войны неуместны и рискованны, а решения о форматах должны приниматься местными военными администрациями, исходя из реальной ситуации в каждой общине.

Кроме того, в украинском сегменте Threads пользователи делятся информацией о том, как пройдут торжества 1 сентября в столичных школах. Многие родители рассказывают, что обучение будет проходить в онлайн-формате, хотя есть учебные заведения, где оно будет проходить офлайн.

Украинцы в социальных сетях рассказывают о ситуации с началом нового учебного года в столице

Украинцы в социальных сетях рассказывают о ситуации с началом нового учебного года в столице

Украинцы в социальных сетях рассказывают о ситуации с началом нового учебного года в столице

Украинцы в социальных сетях рассказывают о ситуации с началом нового учебного года в столице

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