Шквальный ветер, дожди и мокрый снег: в ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий

В выходные в Украине ухудшатся погодные условия.

Утром и днем 11 ноября, а также 12 ноября в Украине кроме западных областей ожидаются порывы ветра 15-22 м/с.

Об этом предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении говорится, что в воскресенье, 12 ноября, в южной части, а также в центральных и восточных областях Украины скорость ветра может достигать местами 25 м/с.

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“Будьте осторожны на улице! Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, больших деревьев, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт”, — предупредили в ГСЧС.

Кроме того, 12 ноября в северных, центральных, а ночью и в южных областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах — мокрый снег.

Напомним, Укргидрометцентр также предупредил об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине в субботу, 11 ноября.

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