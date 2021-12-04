Шквальный ветер и мокрый снег оставили без света более сотни городов и сел: какие регионы в Украине пострадали

Шквальный ветер и мокрый снег оставили без света более сотни городов и сел: какие регионы в Украине пострадали

Часть Украины из-за непогоды осталась без света.

В Украине сильный ветер и мокрый снег по состояние на утро 4 декабря обесточили 130 населенных пунктов в двух областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что больше всего от непогоды пострадала Львовская область. Там без света 118 населённых пунктов.

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Также обесточивание фиксируют в Ивано-Франковской области — 12 населенных пунктов.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. По информации "Укравтодора", проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

Как сообщалось, в высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня. В связи с опасной погодой служба спасения призывает туристов и местных жителей соблюдать правила безопасности при походе в горы.

Напомним, первые зимние выходные, 4-5 декабря, в Украине будут богаты осадками и холодными. Где по выходным будет идти снег, а где будет дождь, читайте здесь.

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