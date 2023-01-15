Шквальный ветер и мокрый снег: прогноз погоды на 16 января

Со следующей недели в Украине станет теплее.
В понедельник, 16 января, в Украине можно ожидать от -3 до +4 градусов. В течение недели температурные показатели будут повышаться.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В начале недели также будет ветрено. Порывы южного ветра будут достигать штормовых значений.
На западе будут осадки – дождь, возможно, с мокрым снегом, на востоке Украины – преимущественно мокрый снег. На остальных территориях Украины – без существенных осадков.
В Киеве завтра будет бурлить сильный южный ветер, без осадков. Максимально днем +1+3 градуса.
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