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Шквальный ветер и мокрый снег: прогноз погоды на 16 января

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
216
Время на прочтение
1 мин
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Шквальный ветер и мокрый снег: прогноз погоды на 16 января

Фото: КГГА

Со следующей недели в Украине станет теплее.

В понедельник, 16 января, в Украине можно ожидать от -3 до +4 градусов. В течение недели температурные показатели будут повышаться.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В начале недели также будет ветрено. Порывы южного ветра будут достигать штормовых значений.

На западе будут осадки – дождь, возможно, с мокрым снегом, на востоке Украины – преимущественно мокрый снег. На остальных территориях Украины – без существенных осадков.

В Киеве завтра будет бурлить сильный южный ветер, без осадков. Максимально днем +1+3 градуса.

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Дата публикации
Просмотры
216
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