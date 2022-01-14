Шквальный ветер и мокрый снег: в Херсонской области предупредили об ухудшении погодных условий

Шквальный ветер и мокрый снег: в Херсонской области предупредили об ухудшении погодных условий

Синоптики говорят, что погода испортится.

Херсонский областной гидрометеоцентр предупредил об ухудшении погоды на территории области 14 января. В Геническом районе и Азовском море ожидается шквальный ветер, налипание мокрого снега и гололедица. Второй уровень опасности – оранжевый.

Об этом говорится на странице Херсонского областного центра гидрометеорологии в Facebook.

На Азовском море ожидается усиление ветра до 28 метров/с, обледенение судов, налипание мокрого снега, гололедица.

На остальной территории области и в Херсоне — небольшой мокрый снег и дождь, местами слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер днем до 22 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Погода в Украине: завтра столбики термометров поднимутся выше нуля во всех регионах

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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