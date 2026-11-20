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В пятницу, 20 ноября, погоду в Украине будут определять циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

Пословамсиноптика Натальи Диденко, украинцам стоит готовиться к плотной облачности, дождям и порывистому ветру, поэтому без зонтов, теплых шарфов и влагостойкой обуви на улицу лучше не выходить.

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В то же время столбики термометров в большинстве областей пока останутся на довольно комфортных отметках. Днем воздух прогреется до +5…+10 градусов, а в центральных областях, на юге и в Закарпатье будет еще теплее — от +9 до +14 градусов. Прохладнее будет только на крайнем севере, где ожидается +3…+5 градусов.

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В Киеве 20 ноября также будет дождь и сильный ветер, а дневная температура составит +6…+8 градусов. Более заметное похолодание, по предварительному прогнозу Диденко, наступит в Украине с 22 ноября.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 20 ноября нестабильную погоду в Украине с дождями различной интенсивности будет обусловливать активный циклон. В течение суток ожидается облачность, высокая влажность и колебания атмосферного давления.

На большей части территории пройдут умеренные дожди, и лишь на северо-востоке ночью обойдётся без осадков. В то же время в ночные часы в Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются значительные дожди, а в Карпатах — сильный дождь с мокрым снегом, из-за чего в этих регионах объявлен второй, оранжевый, уровень опасности.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 20 ноября / © Укргидрометцентр

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7–12 м/с. Днем по всей стране, кроме северных областей (где порывы ожидаются лишь местами), порывы будут достигать 15–20 м/с, а на юге — до 24 м/с, в связи с чем синоптики объявили первый, желтый, уровень опасности. Из-за непогоды возможны затруднения в движении транспорта и перебои в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

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Температура воздуха на юге страны днём ожидается от +10 до +16 градусов тепла, в северной части — от +2 до +7 градусов тепла, в Карпатах в течение суток будет около 0.

Погода в Украине 20 ноября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 20 ноября.

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