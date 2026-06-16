Шквалы, град и сильный ветер: где в Украине резко ухудшится погода

Погода / © Reuters

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В западных областях Украины, а также на остальной территории страны в течение ближайших часов и до конца суток 16 июня ожидаются сложные погодные условия.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Синоптики объявили желтый уровень опасности. До конца дня на западе страны (кроме Закарпатья) ожидается сильный ветер до 20 м/с. На остальной территории будут грозы, а кое-где — град и шквалы ветра до 20 м/с.

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«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — отметили синоптики.

Погода в Украине / © Укргидрометцентр

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Напомним, на Киев и область 16 июня надвигается опасная погода. Регион покроют грозы, град и сильные порывы ветра.

К слову, июнь в Украине проходит под влиянием холодной неустойчивой воздушной массы, которую с северо-запада приносит глубокий циклон SABINA. С пятницы в разных регионах страны наблюдаются ливневые дожди и грозы.

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