Шквалы и грозы: в Украине из-за ухудшения погоды объявлено I уровень опасности

Шквалы и грозы: в Украине из-за ухудшения погоды объявлено I уровень опасности

Резкое ухудшение погоды в ряде областей ожидается 24 августа.

В Украине ожидается ухудшение погоды. В частности, спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС, завтра, 24 августа, резкое ухудшение погоды ожидается в ряде областей страны.

"Грозы, шквалы 15-20 м/с; во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях значительные дожди", — рассказали в ведомстве.

Спасатели также добавили, что в связи с ухудшением погодных условий объявлено I уровень опасности, желтый.

Это значит, что такие погодные условия могут привести к определенным нарушениям работы служб электроснабжения, связи, строительства, коммунального хозяйства. Кроме того, на отдельных участках дорог возможно прекращение движения автотранспорта.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что погода на этой неделе, 23-29 августа, в Украине будет разной — от сухой и теплой в начале до дождливой и прохладной ближе к выходным. Детальный прогноз погоды — читайте здесь.

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